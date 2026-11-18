Mayonesa era el presunto brazo armado de la banda y lo mató la policía en un megaoperativo.

Una banda narco que operaba en Fuerte Apache había convertido la resistencia a los operativos policiales en parte de su estructura de funcionamiento. Bombas molotov, ametralladoras y armas de distintos calibres conformaban el poder de fuego que tenían preparado para enfrentar el ingreso de las fuerzas de seguridad al complejo habitacional Ejército de los Andes en Ciudadela.

Un megaoperativo policial con 25 allanamientos simultáneos en el lugar terminó con la muerte de Joel Sebastián "Mayonesa" Magallanes”, de 17 años. El adolescente era señalado como uno de los miembros más peligrosos de la organización y estaba prófugo por el asesinato del oficial de la Bonaerense Alan Fabián Molina.

Según los investigadores, Mayonesa cumplía el rol de brazo armado de Guillermo Agustín Gerez, conocido como “Gordo Tilín”, considerado uno de los principales referentes de la estructura narco.

Más de 400 efectivos y un importante arsenal secuestrado

El despliegue incluyó a más de 400 efectivos de la Policía Bonaerense, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Según TN, durante los procedimientos se secuestraron armas cortas, armas largas, ametralladoras, más de 20 bombas molotov y distintas sustancias estupefacientes.

La investigación sostiene que Magallanes y sus cómplices estaban al tanto del operativo y aguardaron la llegada de los policías en el sector conocido como Nodo 5, dentro del complejo habitacional. Allí se habría desatado el enfrentamiento armado en el que murió el adolescente.

Los investigadores ubican a “Mayonesa” dentro de la estructura liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias “Gordo Tilín”, detenido a principios de noviembre. Según la pesquisa, la organización se dedicaba al narcomenudeo y mantenía vínculos con otras facciones como “Los Fiolos” y “La Michela”.

Presuntamente esos grupos le brindaban protección a Magallanes mientras estaba prófugo, además de refugios, autos y datos sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Quién era Mayonesa

El adolescente era buscado principalmente por el asesinato del oficial Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación, ocurrido el 18 de julio en Fuerte Apache.

El efectivo recibió disparos durante un procedimiento de prevención y murió poco después en el hospital Ramón Carrillo. Magallanes estaba investigado además por otros dos homicidios ocurridos entre diciembre del 2025 y enero del 2026.