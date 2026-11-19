Después de permanecer demorado en la dependencia policial, el sujeto recuperó la libertad.

Efectivos de la Subcomisaría Camet demoró en la tarde de este jueves a un joven de 23 años en el barrio 2 de Abril, luego de que lo observaron manipulando un arma de aire comprimido en la vía pública.

Según precisaron fuentes policiales, el hecho se registró en la zona de las calles Rodríguez y Gurrieri, donde el sujeto fue visto con el rifle y las autoridades procedieron a su aprehensión.

El arma fue secuestrada por el personal policial.

Además, el personal constató que el elemento no tenía marca ni numeración y que se encontraba descargado, y finalmente fue secuestrado.

Se realizaron actuaciones contravencionales en el marco del Decreto Ley 8031/73 y, luego de permanecer en la dependencia policial, el joven recuperó la libertad.