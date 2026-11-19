Violento robo en la costa: le exigieron las llaves, las arrojó a un descampado y uno de los ladrones salió a buscarlas

Un hombre sufrió un violento robo este miércoles por la tarde cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en una moto y le sustrajeron su camioneta.

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos del barrio, ocurrió a las 14.45 en la zona de Vuelta de Obligado y la costa.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo la víctima estaba por subir a su camioneta cuando dos personas que cirulaban en una moto lo vieron, dieron la vuelta manzana y regresaron en contramano.

Uno de los delincuentes descendió del rodado y comenzó a perseguir al hombre, quien, en medio de la desesperación, arrojó las llaves de la camioneta hacia un descampado ubicado enfrente e intentó alejarse.

En diálogo con este medio, la hija de la víctima contó que su padre tiene cierta dificultad para movilizarse y que, debido a que tardó en subir al vehículo, los delincuentes tuvieron tiempo de interceptarlo. "Se lo vio pasar a la moto por la costa, lo vieron, dieron la vuelta manzana. Así que creo que fue al azar", relató.

Según explicó, los asaltantes le exigieron las llaves, pero el hombre logró arrojarlas al descampado. Uno de los ladrones salió corriendo, las encontró y regresó para concretar el robo. Además, le pidieron la riñonera y el celular, aunque la víctima se negó a entregárselos.

La situación se volvió todavía más intimidante cuando uno de los ladrones exhibió un arma para amenazarlo. "Uno se levantó el buzo y le dijo que no se mueva", recordó la hija de la víctima.

Finalmente, los delincuentes concretaron el robo y escaparon por separado. Aunque no sufrió lesiones, el hombre quedó muy impactado por la violencia del episodio. "Él está bien, asustado, pero bien", aseguró.

Quienes tengan información sobre el paradero del vehículo, se pueden comunicar al 911.