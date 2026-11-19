Identificaron al hombre fallecido en el Hotel Antártida: había sido empleado del establecimiento

El hombre que falleció el miércoles por la noche en inmediaciones de avenida Luro y boulevard Marítimo Peralta Ramos fue identificado como Oscar Alexis Lizarraga, de 31 años. El episodio ocurrió en el sector de acceso al subsuelo del Hotel Antártida, donde se investiga qué sucedió antes de su muerte.

Según trascendió, Lizarraga había trabajado tiempo atrás en el establecimiento hotelero, mientras que su hermana continúa desempeñándose allí y él pedía verla.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en aparente estado de alteración, quien habría intentado ingresar al hotel. Poco después, un segundo aviso informó que se encontraba tendido sobre la vereda y presentaba espuma en la boca.

Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Casino encontraron al joven en el suelo, mientras un integrante del personal de seguridad realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, profesionales del Same continuaron con la asistencia, aunque cerca de las 23.50 constataron su fallecimiento.

En el marco de la investigación, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas a la causa motivó una modificación en la calificación legal del expediente. La fiscal Florencia Salas, titular de la UFI N° 1, dispuso recaratular las actuaciones como homicidio preterintencional.

Además, ordenó identificar y notificar de la formación de una causa al empleado de seguridad de 63 años que participó del episodio. El hombre recibió la correspondiente notificación judicial, sin medidas de restricción, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.