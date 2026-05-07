No tienen alma: aprovecharon el temporal y le robaron la moto a una trabajadora del pescado mientras dormía

En medio de la tormenta que castigó a Mar del Plata, una vecina fue víctima de un robo en inmediaciones de la calle Gallo al 600, en el barrio 2 de Abril, cerca de la 1 de la madrugada.

Romina estaba en su casa, pero el ruido de la lluvia le impidió escuchar lo que ocurría afuera. “Abrieron el portón, entraron al patio y me sacaron la moto, que tenía traba volante”, contó en diálogo con 0223.

Al advertir que el vehículo, que había comprado hacía apenas tres meses para poder ir a trabajar a una fábrica de pescado, ya no estaba, llamó a la policía. Sin embargo, los efectivos tardaron dos horas en llegar. “Fue a tres cuadras de donde hace unos días le robaron otra 110 cc a un vecino”, señaló.

Con mucha angustia, explicó que necesita recuperarla con urgencia porque depende de ella para trasladarse. “Los colectivos retoman el servicio a las 5 de la mañana y no tengo otra opción para movilizarme”, expresó.

A través de un grupo de Facebook del barrio pidió a los vecinos que compartan imágenes de las cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar a los responsables o reconstruir el recorrido de la moto.

El caso se suma a otros hechos de inseguridad denunciados en los últimos meses en la zona. A los problemas por las calles inundadas y la falta de infraestructura que afectan la vida cotidiana de los vecinos, ahora se suma la preocupación constante por los robos.