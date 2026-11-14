Fiebres altísimas y delirios paralizaron Mar del Plata: el día en que una pesadilla invisible se adelantó al COVID

El azote fue tan trágico que, en pocas semanas, la enfermedad convirtió el pueblo en un escenario crítico de emergencia sanitaria.

El pueblo de Mar del Plata había sido fundado en 1874 tras la aprobación de la traza por el gobernador Mariano Acosta, y pocos años después, en 1879, se le dio forma a la autonomía institucional con la creación del Partido de General Pueyrredon.

Sin embargo, el engranaje del Estado local tardó en echar a andar. Aunque el decreto municipal databa de octubre de 1879, la primera sesión de la flamante Corporación Municipal, conformada por los llamados “señores municipales”, recién se celebró el 2 de enero de 1881.

La coincidencia histórica no tardó en dejar su marca: apenas inaugurada la vida legislativa e institucional del pueblo, la precariedad del caserío chocó de frente con una urgencia impostergable. En marzo de ese mismo año 1881, una grave epidemia de fiebre tifoidea sacudió a los vecinos, poniendo a prueba a unas autoridades que acababan de asumir el timón político de la ciudad.

En aquel tercer mes del año 1881, la peste irrumpió sin aviso y golpeó con fuerza a una población vulnerable y sin infraestructura. El azote fue tan trágico que, en pocas semanas, la enfermedad convirtió el cotidiano descanso del pueblo en un escenario crítico de emergencia sanitaria.

Actas fundacionales (Biblioteca HCD)

En un contexto dantesco, las medidas se tomaron con carácter urgente y la Corporación Municipal, hoy Concejo Deliberante, adoptó determinaciones imperiosas ante las circunstancias. Así consta en las fuentes oficiales:

“En [marzo] de 1881, el Sor. Presidente [expuso]: Que como era del dominio de los Sores. Municipales, se había desarrollado en este pueblo con carácter alarmante la fiebre tifoidea, y entre los atacados había algunas personas sin recursos para proporcionarse los medios de asistencia necesaria para el caso; que siendo deber de la Corporación velar por la salud pública y en virtud de la urgencia del caso, había tomado las medidas siguientes: 1.º Orden al Médico de Policía para que preste su asistencia médica. 2.ª Formación de un hospital provisorio. 3.ª Orden de blanquear las casas habitadas por los enfermos de dicha fiebre. 4.ª Orden a la botica para que expida los medicamentos para los mismos. El edificio destinado para hospital era de propiedad de don Félix Yagrossi, a quien se lo había alquilado en la cantidad de cuatrocientos pesos m/f mensuales. 5.ª Había tomado unos catres, colchones (...) para los enfermos. Que, en vista de lo expuesto al principio de este asunto, esperaba de los Sores. Municipales se sirvieran prestar su aprobación. Discutido el punto suficientemente, y puesto que fue a votación, se aprobó por unanimidad, autorizando al Sor. Presidente para que en lo sucesivo tome las medidas que sean urgentes, e invierta los fondos necesarios, dando cuenta a la Corporación”.

El contexto

Con apenas siete años de historia desde su fundación, el caserío carecía por completo de cloacas o redes de agua corriente, por lo que los vecinos dependían exclusivamente de aljibes familiares y pozos baldeados a mano. En ese entorno rural tan expuesto, la cercanía entre las letrinas precarias, los corrales de animales y las fuentes de agua dulce convirtió al recurso vital en el vehículo invisible de la fiebre tifoidea, desatando un brote que alteró la rutina del poblado en cuestión de días. El mal irrumpía en los hogares con fiebres altísimas, delirios y una debilidad extrema que postergaba a familias enteras.

Ante la ausencia de un hospital y de médicos diplomados en la zona, el boticario Augusto Munktell y el “doctor de Policía” Juan A. Soto debieron asumir la emergencia recorriendo a pie o a caballo las calles de tierra para brindar remedios básicos y organizar los aislamientos.

La falta de recursos económicos agravó el cuadro al dejar a numerosos enfermos sin ropa de cama, alimentos ni medicación, una urgencia palmaria que terminó convirtiéndose en el detonante directo para que la comunidad se organizara meses más tarde y fundara la primera Casa de Socorro a los Pobres.

Sociedad de Socorro a los Pobres en La Rioja y 25 de Mayo (Imagen: La Capital - Fotos de familia)

La solidaridad que levantó paredes

Las medidas recayeron inmediatamente sobre la población. Lo decidido se puso en marcha y se levantó a toda prisa un lazareto de campaña para aislar a los infectados, mientras el ritmo de los contagios amenazaba con desbordar las escasas defensas locales.

Pasada la peor ola del azote, la desprotección de los enfermos más pobres dejó una marca evidente. Para responder a esa carencia estructural, un grupo de vecinas se organizó y formó la Sociedad Socorro de los Pobres, impulsando la creación del primer espacio de atención médica permanente en la ciudad.

El proyecto cobró vida en una modesta casa alquilada en la esquina de 25 de Mayo y La Rioja. Con el sostén de la comunidad y la donación de muebles por parte de vecinos como Jacinto y Eduardo Peralta Ramos, junto a Juan Barreiro, la llamada Casa de Socorro a los Pobres abrió formalmente sus puertas.

Anatomía de un refugio de cuatro camas

Según diversos informes fechados en septiembre de 1881, la escala de aquel primer refugio sanitario era sumamente modesta: su reducido espacio físico contrastaba de inmediato con la magnitud de la emergencia. Los datos trazaban los contornos precisos de la asistencia: una sala de hombres de cinco metros por lado y otra destinada a las mujeres de idénticas dimensiones. En cada una de estas dependencias apenas cabían dos camas, un rústico esquema de internación reservado de manera excluyente para heridos y pacientes con dolencias comunes. Además, se mantenía estrictamente alejados los casos infecciosos y crónicos para evitar nuevos colapsos en el incipiente poblado.

Aquel inmueble pionero mantendría sus puertas abiertas hasta su traslado años más tarde. Lo cierto es que, aunque aquella casona original terminó siendo demolida, su levantamiento en aquel otoño de 1881 marcó el nacimiento del sistema hospitalario marplatense.