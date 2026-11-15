Violó, mató y escondió en la heladera a dos hermanitos y lo encontraron en Mar del Plata: el macabro caso del albañil que horrorizó a la Costa Atlántica

En julio de 1984, Pablo Mondaque tenía 33 años. Había nacido en Bolivia y se había nacionalizado argentino hacía poco tiempo. Trabajaba como albañil en Valeria del Mar, en el partido de Pinamar, y estaba casado con Berta Mamani, salteña y diagnosticada con problemas de salud mental. La pareja tenía cinco hijos y llevaba una vida tranquila hasta el martes 17 del mes citado, cuando desaparecieron sus hijos mayores, Roberto Jaime, de 8 años, y Fernando Pablo, de 7.

Según las crónicas de la época, los hermanitos estaban jugando en la puerta de su casa cuando pasó un caballo blanco que se había escapado del terreno de un vecino, entonces, los nenes salieron detrás del animal y fueron perdidos de la vista de sus padres. Al caer la noche, Berta estaba convencida que sus hijos estaban jugando en la casa de una vecina, pero cuando fue a buscarlos, desesperó: Roberto y Fernando no estaban y no aparecían por ningún lado.

Berta y Pablo pidieron ayuda a los vecinos, buscaron en el barrio y dieron aviso a la Policía. La búsqueda oficial comenzó con el dato aportado por una vecina que indicaba que los niños habían salido en dirección al centro, por la avenida Tomás Espora por la tarde junto a un joven de aproximadamente 20 años

Durante 19 días Policías, baqueanos, bomberos y voluntarios civiles registraron 350 manzanas y 150 hectáreas de médanos costeros en Valeria del Mar y otro tanto en Ostende y Cariló. Otros policías se dedicaron a la búsqueda un poco más al sur, en los balnearios de Las Gaviotas, Mar Azul y Mar de las Pampas. Revisaron casas desocupadas, jardines, patios, pozos ciegos, obras en construcción, cruces de caminos, médanos y el resultado era siempre negativo. Mientras, sus padres pegaban afiches con los rostros de los niños en árboles, vidrieras, postes de luz y edificaciones. En la incipiente ciudad no se hablaba de otra cosa.

En la desesperación, llamaron a un parapsicólogo para aportar su mirada. La revelación del hombre fue clave: “Detengan la búsqueda. Puedo detectar que los chicos están muy cerca de su casa. No vale la pena ir más lejos”, declaraba ante la creciente expectativa.

Poco después, el horror se apoderó de la ciudad. El 5 de agosto llegaron a una construcción que se estaba realizando cerca de la casa de los Mondaque, los propietarios del lote junto a su familia para inspeccionar los avances de lo que sería su casa de veraneo. La tarde que volvían, la niña había quedado paralizada frente a una heladera abandonada en un terreno baldío. En el lugar, había una casilla abandonada, prendas infantiles tiradas y una heladera Siam a bochita. Dentro del electrodoméstico estaban los cuerpos de Roberto Jaime y Fernando Pablo Mondaque desnudos abrazados, con las manos lastimadas y con signos de haber sido golpeados junto a un oso de peluche.

Dieron aviso a la Policía. Los cuerpos no presentaban signos de descomposición, por lo que en un primer momento se pensó que llevaban tan solo un par días muertos. La autopsia reveló que los menores habían sido violados en reiteradas ocasiones y presentaban fracturas y aplastamiento de huesos. Se descubrió, además, que el fallecimiento había sucedido doce días atrás y que a Roberto lo habían encerrado con vida en la heladera.

En medio de la conmoción, se ordenó una nueva pesquisa. Pocos días después la Policía detuvo en Mar del Plata a un albañil de 19 años llamado Matías Escobar denunciado por okupa. El joven aseguró en la comisaría que había llegado a la ciudad en la caja de un camión junto a otros dos hombres. “Nos escapamos porque matamos a dos nenes en Valeria del Mar”, afirmó.

El albañil contó que, junto a los hombres que identificó como “Enrique y Rosas”, habían conducido a los hermanitos a una precaria vivienda mediante engaños donde los violaron y luego los mataron. Quedó detenido de inmediato mientras la Policía buscaba a los cómplices del horroroso crimen. Pero tras semanas de allanamientos infructuosos, se dieron cuenta que no existían tales cómplices: Escobar había actuado solo.

Escobar fue derivado al hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero, en La Plata. Allí fue considerado insano por los médicos que lo examinaron y lo declararon inimputable. Las pericias determinaron que presentaba un cuadro de alienación mental y estado de hiperexitación nerviosa acompañada de irregularidades psicomotrices.