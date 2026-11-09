Buscaban frenar al mafia de las fichitas y crearon un negocio inmenso: la historia de la playcard que surgió en Mar del Plata

¿Qué marplatense de más de 30 años no fue, aunque sea una vez, a Sacoa? ¿Sabías que uno de los mayores negocios de la firma surgió para frenar la mafia de las fichitas de la que era víctima?

La historia de Sacoa se remonta mediados de la década del 50, cuando Mauricio Mochkovsky se mudó a la ciudad junto a su familia en busca de nuevos horizontes y, una tarde vio cómo en un café el público hacía fila frente a una rockola. Entonces tuvo una visión: dejar de reparar radios y realizar electricidad de obra para comprar tres rockolas y dedicarse a la industria del entretenimiento.

En diálogo con la revista especializada Replay Magazine, su hijo Jorge recordó que entonces, Mauricio veía que mucha gente pagaba por un servicio que se reproducía una única vez, pero todos estaban contentos porque creían que se reprodujo porque ellos lo eligieron.

Así, en 1957, el hombre compró tres máquinas y las instaló en bares estratégicos de la ciudad y, poco después recibió un regalo particular: 15 pinballs que estaban guardados sin uso en un depósito que el emprendedor reparó e introdujo en circuitos comerciales.

Inquieto, Mauricio quería conocer las novedades del rubro y emprendió un viaje a Estados Unidos, por entonces “la meca del entretenimiento” y trajo al país juegos electromecánicos que rápidamente puso en funcionamiento con gran aceptación.

Para 1969, Los Mochkovsky montaron su local propio con pool, bowling y ping pong en el subsuelo de Peatonal San Martín. Arriba estaba el edificio de la empresa Sociedad Anónima Constructora de Obras y Afines (Sacoa). Cuando la empresa se fue, la familia adoptó el nombre.

A fines de los 80 llegaron a tener casi 50 locales el país, pero en los 90, comenzaron "a perder" dinero todas las noches por lo que denominaron "la mafia de las fichitas" -es decir alguien abría las máquinas y sacaba fichas que revendía por su cuenta. Al llegar el fin del día, la cantidad de fichas vendidas no coincidía con las que figuraban en las planillas- y, para frenarlo armaron un sistema que hoy se utiliza en más de 70 países.

Fue tal la innovación que en 1993, la empresa fue la primera en contar con sistema de playcard (una tarjeta magnetizada recargable) que les permitía a los Mochikovsky tener un mejor control de los ingresos. Así mientras comenzaba a menguar la clientela por la llegada del Family que hizo que miles de personas lo utilicen como forma de reemplazar la salida a Saco, la empresa encontró otro negocio: un operador de Brasil vio la tarjeta y se interesó por incorporar el sistema que se expandió a más de 70 países.