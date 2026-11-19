¿Dónde está Saturnino?: la explicación sobre la nueva etapa del elefante marino

La ausencia de Saturnino de la playa donde nació despertó preocupación y expectativa entre los vecinos y quienes siguieron de cerca su historia en Mar del Plata. Sin embargo, que ya no se encuentre en ese sector de la costa no significa necesariamente que le haya ocurrido algo malo.

El cachorro de elefante marino completó la lactancia junto a su madre, atravesó una etapa clave de su desarrollo y ahora comienza un período de independencia en el que puede desplazarse por distintos sectores del litoral.

A través de una publicación en redes sociales, el especialista Victor Fratto destacó que "lo más importante ya sucedió": Saturnino pudo completar la lactancia sin que la intervención humana provocara una separación prematura de su madre.

El caso tiene una particularidad, el nacimiento ocurrió en un lugar poco habitual para la especie. A diferencia de lo que sucede en Península Valdés, donde los elefantes marinos cuentan con colonias reproductivas dentro de áreas protegidas, la costa bonaerense no constituye un ambiente habitual de reproducción para estos animales.

Por eso, uno de los principales objetivos durante las primeras semanas fue evitar interferencias y permitir que la madre completara naturalmente el período de amamantamiento.

Una vez finalizada esa etapa, Saturnino atravesó el cambio de pelaje neonatal y fue observado en muy buen estado corporal. Ahora comienza una fase de adaptación en la que puede ingresar al agua, nadar varios kilómetros y salir a descansar en playas alejadas de su lugar de nacimiento.

Saturnino puede nadar hasta 20 kilómetros por día

El especialista en fauna marina Víctor Fratto se refirió a la situación del cachorro en un video difundido en redes sociales y explicó que tiene capacidad para desplazarse a distancias considerables.

"Saturnino, con el pelaje que tiene, puede nadar más o menos entre 5 y 20 kilómetros por día", señaló Fratto, quien aclaró que, por ese motivo, no necesita regresar siempre a la misma playa para descansar.

"Puede salir en cualquier otra playa", agregó. Incluso podría llegar a sectores de la costa donde no haya personas que adviertan su presencia.

El especialista también se refirió a las imágenes que mostraron al cachorro ingresando al mar y señaló que, aparentemente, lo habría hecho después de ser molestado por perros. De todos modos, aclaró que no conoce toda la secuencia de los hechos como para determinar con certeza qué ocurrió.

Por otra parte, explicó que Saturnino todavía atraviesa un proceso de muda que no se limita al cambio de color visible. También existen transformaciones a nivel de los tejidos y los folículos pilosos que deben completarse antes de que el animal esté en condiciones de afrontar períodos más prolongados en el agua.

En ese sentido, es importante diferenciar sus primeras incursiones en el mar de los grandes desplazamientos oceánicos que realizará posteriormente. Cuando complete su desarrollo, podrá dirigirse hacia las zonas de alimentación ubicadas más allá del talud continental, donde buscará alimento a grandes profundidades.

Los riesgos naturales que enfrenta el elefante marino

En su explicación, Fratto también abordó un aspecto menos conocido de la vida de estos animales: no todos los cachorros llegan a la edad adulta.

Saturnino es macho y, según explicó el especialista, podría alcanzar la madurez sexual alrededor de los cuatro o cinco años. Sin embargo, la madurez social, que le permitiría competir con otros machos por un harén de hembras, llegaría aproximadamente a los diez años.

En ese sentido, indicó que cerca del 90% de los machos de esta especie no alcanza esa condición.

"Muchísimos quedan en el camino. ¿Qué quiere decir? Se mueren", explicó Fratto, quien remarcó que se trata de un proceso natural de la biología de la especie y no de una consecuencia atribuible necesariamente a la intervención humana.

El especialista también recordó que "los elefantes marinos y sobre todo los cachorros son alimento de orcas y tiburones", señaló, aunque rápidamente aclaró que mencionar esa posibilidad no significa que Saturnino haya sido atacado.

Por el contrario, destacó que se lo había observado saludable y con capacidad para nadar largas distancias. "Es probable que salga en otra playa, que no lo veamos. Es probable que no lo volvamos a ver", sostuvo.

El pedido de los especialistas: no molestarlo si vuelve a aparecer

La principal recomendación es evitar cualquier tipo de interferencia si Saturnino vuelve a ser visto en alguna playa.

La expectativa de que permaneciera durante mucho tiempo en el mismo lugar donde nació es comprensible, pero los especialistas recordaron que ese sector de la costa no forma parte de una colonia reproductiva habitual de elefantes marinos y que sus desplazamientos responden a necesidades fisiológicas y comportamientos naturales.

Por eso, si alguien vuelve a encontrarlo, puede tomar fotografías o grabar videos, pero sin acercarse ni molestarlo.

La historia de Saturnino entra así en una nueva etapa. Su futuro dependerá de los procesos naturales de crecimiento, adaptación y supervivencia propios de la especie.

Para quienes siguieron su nacimiento en Mar del Plata, el dato más importante es que logró completar la lactancia y comenzar su independencia sin una separación prematura de su madre.