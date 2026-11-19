El legislador marplatense pidió "avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad".

El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad el Régimen Permanente de Discapacidad, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y quedó convertido en ley.

Luego de la votación, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, afirmó: “Hoy votamos una ley para garantizar derechos. Mañana empieza la obligación de cumplirla”.

“Es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Durante los últimos años, vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos”, expresó el legislador marplatense durante el debate en el recinto.

Asimismo, el senador nacional destacó que la nueva norma contempla la uniformidad de aranceles en todo el país, la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado -mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos- y plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores.

El Senado aprobó por unanimidad el Régimen Permanente de Discapacidad.

Por otro lado, también destacó que "son medidas concretas que necesitan las familias, las instituciones y los profesionales", a la vez que remarcó la necesidad de "garantizar los recursos para que el sistema funcione”.

Finalmente, Abad sostuvo: “El desafío ahora es la operatividad. Que los fondos estén y se ejecuten, que los prestadores cobren a tiempo y que una familia pueda conseguir un turno y sostener un tratamiento sin tener que recurrir a la Justicia. El Congreso va a exigir el cumplimiento de esta ley y a controlar su ejecución”.