El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, que establece la continuidad de los derechos contemplados en la normativa de emergencia, cuya vigencia termina en diciembre.

La ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo el respaldo de los 71 legisladores presentes y busca dar previsibilidad al sector, sin depender de renovaciones constantes.

Qué contempla la nueva ley de Discapacidad

Uno de los puntos centrales es que las personas con discapacidad podrán continuar cobrando una pensión no contributiva mientras trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio equivale al 70% de una jubilación mínima y alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, la normativa establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, según el índice de movilidad jubilatoria, y garantiza la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud.

Controles y financiamiento

La ley también fija un piso de financiamiento para el área de Discapacidad, que no podrá ser inferior al presupuesto del año anterior. A su vez, incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como Anses, Arca y Renaper.

Además se incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a prestadores del sistema. Finalmente, establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la nueva normativa.