Empezó el CyberMonday 2026: cómo aprovechar las mejores ofertas

Del 2 al 4 de noviembre de 2026 se llevará a cabo el CyberMonday, una de las campañas de descuentos más importantes del año en Argentina, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Más de 900 empresas ofrecerán promociones, cuotas sin interés y beneficios para atraer clientes, especialmente en categorías populares como viajes, indumentaria, alimentos y tecnología.

Para sacar el máximo provecho al evento, es fundamental planificar las compras con anticipación. Se recomienda hacer una lista con los productos que realmente se necesitan, desde auriculares hasta notebooks o televisores, y establecer un presupuesto máximo para evitar gastos impulsivos. Esto ayuda a focalizarse en las ofertas relevantes y controlar el gasto total.

Muchas marcas y cadenas de retail envían descuentos exclusivos a quienes están suscriptos a sus newsletters, e incluso algunas ofrecen beneficios adicionales por adherirse a estos servicios. Por eso, registrarse en los sitios de las tiendas favoritas puede ser una estrategia útil para acceder a promociones especiales.

Durante el CyberMonday, los precios pueden variar considerablemente entre diferentes comercios. Para verificar si una oferta es realmente conveniente, es aconsejable usar comparadores de precios como Precialo, que además alertan sobre posibles aumentos previos al evento. Esta información es clave para identificar descuentos genuinos y evitar que los precios hayan sido inflados previamente.

Otra herramienta destacada es Turbodato, una empresa que utiliza inteligencia artificial para monitorear diariamente los precios publicados en comercios electrónicos. Su análisis del último Hot Sale aporta pautas para distinguir entre descuentos reales y ofertas engañosas, lo que también puede aplicarse al CyberMonday.

En Mendoza, Silvio Viola creó Cero Verso, una página web gratuita que muestra la evolución de precios de productos seleccionados en Mercado Libre. Esta plataforma permite contrastar el descuento anunciado con los valores previos al evento, brindando una perspectiva más clara sobre la verdadera magnitud de las rebajas.

En productos tecnológicos, especialmente celulares y notebooks, las ofertas flash o descuentos relámpago suelen durar pocas horas y los artículos se agotan rápidamente. Por eso, es útil activar las notificaciones de las aplicaciones de las tiendas preferidas o seguir los canales oficiales del CyberMonday en redes sociales para reaccionar a tiempo.

Antes de concretar cualquier compra, es imprescindible revisar las políticas de devolución y garantías de cada comercio. En tecnología, este paso es fundamental porque los equipos pueden presentar fallas o incompatibilidades. Confirmar que la empresa ofrece cambios o devoluciones dentro de un plazo razonable y, preferentemente, sin costos adicionales, protege al consumidor.

Además de los descuentos generales, muchas tiendas ofrecen cupones o códigos promocionales que se pueden aplicar al momento del pago, y en algunos casos son acumulables para aumentar el ahorro final. Otra opción para reducir el precio de un celular es entregar el equipo usado como parte de pago.

Las redes sociales oficiales de las tiendas y marcas, como Instagram, X (ex Twitter) y Facebook, son canales clave para enterarse de promociones fugaces. Sin embargo, es importante asegurarse de seguir cuentas verificadas para evitar engaños o fraudes que también circulan en estas plataformas.

El CyberMonday sigue consolidado como una fecha clave para el comercio electrónico argentino, donde los celulares encabezan la lista de productos más buscados, especialmente modelos de entrada y gama media-baja, cuando se combinan descuentos y cuotas sin interés. Además, el evento impulsa la bancarización digital y el uso de medios de pago electrónicos, ya que muchas operaciones se realizan a través de billeteras virtuales o plataformas integradas.