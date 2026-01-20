Desde TV´s Smart para ver el Mundial a valijas: lanzan promo para comprar hasta en 18 cuotas sin interés
Será desde el 20 al 23 de enero se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con 18 cuotas sin interés y con descuento. ¿Aprovechas?
Provincia Compras continúa ofreciendo promociones imperdibles y del 20 al 23 de enero, sus clientes podrán acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés con descuentos exclusivos, utilizando sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.
Las personas usuarias pueden navegar por el portal de Provincia Compras y acceder a financiamiento y a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos que se actualizan periódicamente. Las categorías más populares son Hogar, Moda, Tecnología y Electro.
En este marco, la promoción resulta ideal para quienes buscan renovar su notebook –precios desde 321 mil pesos- o tablet de cara al inicio de clases, para quienes quieren anticiparse al próximo Mundial y disfrutarlo en un televisor Smart de última generación –desde 457 mil pesos- o para quienes planean sus vacaciones y necesitan valijas, o una cámara de fotos para llevar.
Durante estas cuatro jornadas de 18 cuotas, los usuarios podrán financiar sus compras a largo plazo, con la posibilidad de abonar en un año y medio. Una vez finalizada esta promoción, la plataforma retomará su modalidad habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Para aprovechar las cuotas sin interés, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes deseen obtenerla pueden hacerlo a través de la misma plataforma, donde encontrarán la opción para iniciar el trámite.
