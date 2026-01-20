Desde TV´s Smart para ver el Mundial a valijas: lanzan promo para comprar hasta en 18 cuotas sin interés

TV Smart para el Mundial 2026 en 18 cuotas: algunos de los beneficios de Provincia Compras. Foto ilustrativa.

Provincia Compras continúa ofreciendo promociones imperdibles y del 20 al 23 de enero, sus clientes podrán acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés con descuentos exclusivos, utilizando sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.

Las personas usuarias pueden navegar por el portal de Provincia Compras y acceder a financiamiento y a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos que se actualizan periódicamente. Las categorías más populares son Hogar, Moda, Tecnología y Electro.

En este marco, la promoción resulta ideal para quienes buscan renovar su notebook –precios desde 321 mil pesos- o tablet de cara al inicio de clases, para quienes quieren anticiparse al próximo Mundial y disfrutarlo en un televisor Smart de última generación –desde 457 mil pesos- o para quienes planean sus vacaciones y necesitan valijas, o una cámara de fotos para llevar.

Durante estas cuatro jornadas de 18 cuotas, los usuarios podrán financiar sus compras a largo plazo, con la posibilidad de abonar en un año y medio. Una vez finalizada esta promoción, la plataforma retomará su modalidad habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Para aprovechar las cuotas sin interés, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes deseen obtenerla pueden hacerlo a través de la misma plataforma, donde encontrarán la opción para iniciar el trámite.