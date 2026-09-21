Lo balearon en el pie y dijo que intentaron asaltarlo

El herido ingresó minutos antes de las siete y media de la mañana y dijo que lo habían atacado durante un intento de robo.

Un hombre de unos 30 años fue baleado el lunes a la mañana en un uno de sus pies y fue por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El herido ingresó minutos antes de las siete y media de la mañana y dijo que lo habían atacado durante un intento de robo.

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el herido ingresó minutos antes de las siete y media de la mañana y dijo que lo habían atacado durante un intento de robo.

De acuerdo a los datos que brindó al personal del Destacamento policial que intervino tras el aviso de los profesionales, el ataque ocurrió en inmediaciones de las calles Tierra del Fuego y Maipú.

La víctima ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital.

Según la información personal suministrada, la víctima vive a apenas cien metros del lugar.