Lo balearon en el pie y dijo que intentaron asaltarlo
Sucedió el lunes a la mañana. La víctima ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital.
21 de Septiembre de 2026 08:53
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de unos 30 años fue baleado el lunes a la mañana en un uno de sus pies y fue por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
El herido ingresó minutos antes de las siete y media de la mañana y dijo que lo habían atacado durante un intento de robo.
Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el herido ingresó minutos antes de las siete y media de la mañana y dijo que lo habían atacado durante un intento de robo.
De acuerdo a los datos que brindó al personal del Destacamento policial que intervino tras el aviso de los profesionales, el ataque ocurrió en inmediaciones de las calles Tierra del Fuego y Maipú.
La víctima ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital.
Según la información personal suministrada, la víctima vive a apenas cien metros del lugar.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar