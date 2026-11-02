Macabro hallazgo: encontraron un esqueleto atado de pies y con una bolsa en la cabeza

Un grupo de trabajadores encontró un esqueleto humano enterrado bajo el cemento de una antigua estación de servicio en Sierra Grande, Río Negro. El macabro hallazgo ocurrió el sábado mientras realizaban tareas de refacción en el predio, ubicado sobre la Ruta Nacional 3. Los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa, por lo que la Justicia investiga una posible muerte violenta.

Cómo fue el macabro hallazgo del esqueleto

El descubrimiento se produjo en una estación de servicio abandonada desde hace años, situada en el acceso sur a la localidad, cerca del Estadio Municipal de Fútbol. Según las primeras versiones, uno de los operarios advirtió que una parte del terreno tenía una forma similar a una tumba y dio aviso a las autoridades. Durante la excavación, los efectivos confirmaron que había restos humanos enterrados.

La principal hipótesis es la de un crimen.

Personal de la Comisaría 13 intervino en el lugar y delimitó el sector para preservar las evidencias. También trabajaron especialistas de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste, bajo la supervisión de la fiscal Maricel Viotti Zilli. Los peritos encontraron los pies atados, las manos cruzadas y una bolsa sujetada sobre la cabeza, encima de la cual había una campera oscura.

Entre los elementos recuperados también había una dentadura postiza y borcegos que llevaba puestos la persona. Los restos fueron retirados con colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande y trasladados a Viedma para realizar la autopsia. Los estudios forenses buscarán establecer la identidad de la víctima, la causa de muerte y cuánto tiempo llevaba enterrada.

Los restos fueron retirados con colaboración de los Bomberos.

Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente las circunstancias del fallecimiento ni determinaron la antigüedad de los restos, aunque las primeras estimaciones indican que serían de larga data. El caso generó repercusión entre los habitantes de Sierra Grande y motivó especulaciones sobre posibles personas desaparecidas. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada y la investigación continúa a la espera de los resultados periciales.