Macabro hallazgo: encontraron 30 ataúdes y urnas en una antigua panadería

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Posadas, Misiones, donde se encontraron 30 ataúdes, un cajón de pequeñas dimensiones y dos urnas con cenizas humanas en el interior de un antiguo local comercial. El descubrimiento se produjo durante tareas de limpieza en el inmueble ubicado sobre la avenida Chacabuco, casi Zapiola, donde durante décadas funcionó una tradicional panadería familiar. El predio se encuentra actualmente en medio de un denso litigio judicial entablado entre los herederos por la titularidad y la ocupación del terreno.

Cómo fue el macabro hallazgo en la panadería

La sorpresa inicial ocurrió cuando una parte de la familia ingresó al recinto con autorización de la Justicia tras permanecer dos años sin poder utilizar las instalaciones. Al abrir las puertas del salón principal, observaron decenas de féretros de madera almacenados en distintos sectores del comercio, ocupando el espacio donde anteriormente se ubicaban los mostradores. La presencia del material funerario requirió la intervención inmediata de efectivos policiales y de una negociadora especializada para mediar en el conflicto entre las partes.

Buscan contactar a los familiares de los fallecidos.

Dos días después del primer operativo, los denunciantes regresaron al inmueble para retirar escombros y desinfectar la estructura con el objetivo de reabrir el negocio. Fue durante esas labores cuando detectaron, escondidas en un sector posterior, dos urnas funerarias con identificaciones metálicas que contenían nombres, apellidos y fechas exactas de fallecimiento. Una de las piezas pertenecía a una empresa de servicios de la localidad de Candelaria, mientras que la otra estaba vinculada a una firma del municipio de Oberá.

Los familiares que ingresaron al predio señalaron además el faltante de gran parte de la maquinaria industrial utilizada históricamente para la elaboración del pan. En la presentación judicial detallaron la desaparición de un freezer, cinco zorras de panadería, una amasadora de gran escala y diversos utensilios de trabajo. Ante la gravedad de los elementos hallados, los abogados querellantes ordenaron no manipular las urnas y dieron aviso a las fiscalías de turno para preservar la escena.

La investigación judicial busca determinar en qué circunstancias ingresaron los féretros y los restos cremados al comercio de la capital misionera. Los peritos deberán rastrear los registros de las funerarias involucradas para contactar a los allegados de las personas identificadas en las chapas de las urnas. La fiscalía analiza si el almacenamiento clandestino de los elementos constituye una infracción a las leyes de policía mortuoria y salud pública.

Al establecimiento también le faltaban varios elementos.

El conflicto familiar por la sucesión de la propiedad se agravó tras la muerte del dueño original del edificio. Las actuaciones continúan en el fuero penal para esclarecer la procedencia de los féretros y determinar responsabilidades sobre el faltante del equipamiento comercial: se espera que en las próximas horas las autoridades dispongan el traslado formal de los restos humanos hacia dependencias oficiales para su custodia.