Allanamiento del horror: encontraron cráneos humanos y una sorpresa entre ellos

Un amplio allanamiento por una investigación sobre venta de estupefacientes terminó haciendo girar el foco del operativo. Cuando llegaron los efectivos policiales, se encontraron con una escena aberrante.

En los operativos se secuestraron 37 plantas en floración, 410 semillas envasadas al vacío, vaporizadores con THC-A —una variante más potente del THC— y bolsas con cogollos. Sin embargo, el foco de la investigación se amplió tras el hallazgo de los restos humanos.

Qué encontró la policía en la casa

El operativo de la Policía Federal en Córdoba terminó con un hallazgo perturbador: restos óseos humanos, incluidos al menos 10 cráneos, en medio de una investigación por cultivo y venta ilegal de marihuana iniciada en julio de 2025.

Fue ordenado por el Juzgado Federal N°1 y apuntó a un grupo vinculado a un grow shop. La División Antidrogas de la PFA realizó allanamientos en el local y en otros tres domicilios ubicados en zonas como Los Paraísos y Alta Córdoba.

De acuerdo a los primeros análisis, los cráneos serían piezas laqueadas, habituales en ámbitos académicos como medicina, y al menos dos presentaban calotas serradas.

Foto: gentileza Diario Norte.

El detalle que es, ahora, el centro de la investigación

Uno de los restos presentaba una particularidad que generó alarma: estaba cubierto con cera de vela blanca y negra y tenía un crucifijo metálico adherido en la frente.

Además, los investigadores advirtieron que, por sus características, podría tratarse de un cráneo infantil, aunque este punto aún no fue confirmado oficialmente.

La principal hipótesis es que los restos podrían haber sido comercializados en redes sociales para prácticas rituales, una línea que ahora es analizada en el expediente judicial.