Macabro hallazgo: una familia fue encontrada muerta dentro de su casa e investigan una masacre

Cinco integrantes de una familia venezolana fueron encontrados muertos dentro de una vivienda de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el hombre asesinó a su esposa y a sus tres hijos antes de quitarse la vida. Las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación, por lo que no se han sacado conclusiones hasta el momento.

Cómo fue el macabro hallazgo de la familia muerta

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años; su pareja, Soihit Meza Mahatma Eyvind, de 44; y los tres hijos que tenían en común, de 10, 12 y 14 años. Todos eran de nacionalidad venezolana y vivían en una propiedad ubicada sobre la calle Mercedes al 2400.

El padre de familia es el principal sospechoso.

El caso salió a la luz después de que un compañero de trabajo de la mujer alertara a las autoridades. Hacía dos días que no lograba comunicarse con ella y, además, había advertido que no se había presentado a cumplir con sus tareas. Ante la falta de respuestas, decidió acercarse al domicilio y dar aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo se dirigieron al lugar y, con autorización judicial, entraron a la propiedad. Una vez adentro, encontraron los cuerpos de los cinco integrantes de la familia en una de las habitaciones. Todos presentaban heridas de arma de fuego y, junto al hombre, había una pistola calibre 9 milímetros.

Los tres pequeños habrían sido asesinados con un arma de fuego.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La principal línea de investigación sostiene que el hombre habría disparado contra su pareja y los tres chicos antes de suicidarse. Las autopsias y las pericias de Policía Científica serán fundamentales para reconstruir la secuencia de las muertes.