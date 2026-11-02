Detuvieron a un jefe de la Policía Federal acusado de abusar sexualmente de una adolescente

El acusado se encontraba desde febrero al frente de una dependencia de la Policía Federal en Rafaela, Santa Fe.

Un jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido este lunes en Villa María, Córdoba, luego de que una adolescente de 17 años lo denunciara por abuso sexual. El acusado, Diego Armando Pizarro, estaba al frente de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe.

Al momento de su detención, el efectivo se encontraba de visita en la ciudad cordobesa de Villa María, donde residía habitualmente antes de ser trasladado a la dependencia de la PFA en Rafaela. Así lo informó el medio Rafaela Noticias.

La investigación derivó en un allanamiento, el secuestro de un arma reglamentaria, un automóvil y un teléfono celular.

La denuncia presentada por la joven motivó la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Villa María, que dispuso la detención del acusado y una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Según consta en la denuncia, el episodio habría ocurrido días atrás, cuando Pizarro se encontraba de licencia y realizaba viajes mediante una aplicación de transporte. En ese contexto, habría trasladado a la adolescente desde un establecimiento bailable.

La Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del efectivo federal, donde se secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros perteneciente a la fuerza, un Peugeot 307 y un teléfono celular.

Por el momento, Pizarro permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.