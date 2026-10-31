Lo delató el GPS: realizaron un allanamiento y esclarecieron tres robos de motos

Un joven de 19 años fue aprehendido en un allanamiento, en el marco de una investigación por el robo de tres motocicletas. Además, los efectivos lograron recuperar uno de los rodados sustraídos, que había sido sustraído durante la madrugada.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quinta, que llevó adelante un operativo de urgencia en una vivienda ubicada en Bouchard al 4800, en el límite del barrio Cerrito y San Salvador. Allí aprehendieron al sospechoso y secuestraron una motocicleta Honda Wave.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que manifestó que, alrededor de la 1.30 de la madrugada, fue interceptado por varios sujetos en inmediaciones de Puan y Gianelli. Mediante amenazas con un arma de fuego, los delincuentes le sustrajeron su moto.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con el rastreo GPS que tenía instalado el vehículo, los investigadores lograron establecer la ubicación del rodado.

Con intervención de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del fiscal Layus, se dispuso el allanamiento de urgencia conforme al artículo 219 del Código Procesal Penal.

Además, las tareas investigativas permitieron vincular al joven con otros dos robos de motos denunciados los días 20 y 25 de octubre, cuyas víctimas fueron hombres de 26 y 61 años, respectivamente. De esta manera, quedaron esclarecidos tres hechos delictivos.

La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.