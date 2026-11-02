Tragedia y horror: hallaron muertos a una joven y cuatro niños en una casa incendiada

Una joven de 22 años y cuatro niños de entre seis meses y cinco años fueron encontrados muertos en una casa incendiada en la localidad chaqueña de Quitilipi. Por el hecho detuvieron a la pareja de la mujer, un hombre de 25 años que también fue hallado inconsciente en el lugar y quedó bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Cómo fue el brutal caso que generó conmoción

El episodio ocurrió este domingo por la mañana en una vivienda ubicada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero. La Policía llegó cerca de las 6 y encontró parte de la construcción, levantada con sectores de madera y nylon, afectada por el fuego. En el interior estaban los cuerpos de cuatro personas, mientras que un bebé de seis meses había sido rescatado por su abuela paterna.

Los fallecidos residían en una vivienda precaria.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. El quinto menor era Bernardo Ávalos, de seis meses, hijo de la joven, quien fue trasladado de urgencia al hospital local, pero ingresó sin signos vitales. Su abuela paterna también había sido encontrada inconsciente y recibió asistencia médica.

El principal sospechoso fue identificado como Alberto Luis Ávalos. Según el informe policial, los profesionales que lo examinaron diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda y detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo, además de signos compatibles con una posible intoxicación con drogas. Los peritajes también encontraron cortes en el cuello y quemaduras en los tres menores hallados dentro de la casa, por lo que la Fiscalía ordenó realizar autopsias para determinar cómo murió cada víctima.

La Justicia analiza una posible matanza.

En la vivienda secuestraron tres teléfonos celulares, un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con rastros rojizos. El fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, dispuso la intervención del Gabinete Científico y del médico policial. Ávalos fue detenido como presunto autor del hecho, que fue caratulado inicialmente como supuesto homicidio.