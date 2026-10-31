Con barretas, mazas y cortafierros: intentaron hacer un boquete para robar una farmacia

Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada por personal del Comando de Patrullas Norte, cuando intentaban ingresar a una farmacia mediante un boquete en una de sus paredes.

El procedimiento tuvo lugar en un terreno baldío ubicado en Hipólito Yrigoyen al 2400, lindero a una sucursal de Farmacity situada en la esquina de Gascón e Hipólito Yrigoyen. Allí, los efectivos policiales advirtieron que tres sujetos estaban realizando una perforación en una de las paredes del comercio con aparentes intenciones de ingresar al establecimiento.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los sospechosos intentó escapar saltando el tapial frontal del terreno, mientras que los otros dos buscaron ocultarse en una fosa. Sin embargo, los tres fueron finalmente reducidos y aprehendidos en el lugar.

Durante la inspección, los uniformados constataron la existencia de un boquete de aproximadamente 40 centímetros de largo y 15 centímetros de profundidad. Además, secuestraron un importante conjunto de elementos que habrían sido utilizados para concretar el ingreso: cuatro barretas, un martillo, una maza, una llave francesa con punta, dos cortafierros, dos destornilladores, una pinza, tres pares de guantes, un pasamontañas, una mochila negra y tres teléfonos celulares.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, que dispuso la aprehensión de los tres involucrados y la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

Asimismo, se ordenó el secuestro de las herramientas y los teléfonos celulares. Los tres aprehendidos y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de comparecer en sede tribunalicia.