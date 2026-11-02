"Salió a trabajar y perdió su vida": a 18 años del brutal crimen a un taxista que conmocionó a Mar del Plata

La muerte del taxista Luis Alberto Severiens aquel 2 de noviembre de 2008 estremeció Mar del Plata. El trabajador del volante de 44 años tenía dos hijos y había salido a trabajar en la noche del sábado 1 de noviembre, cuando dos sujetos lo abordaron y le pegaron un tiro en la cabeza para robarle la recaudación en el barrio Belgrano.

Su crimen durante varios años estuvo impune, con una investigación que resultó muy cuestionada por serias irregularidades durante el proceso.

Su muerte provocó una fuerte reacción del sector de taxis y remises. La causa tuvo un giro escandaloso cuando la Justicia absolvió al joven acusado inicialmente y ordenó investigar a policías por la presunta manipulación de pruebas. Años después, dos primos fueron condenados por el homicidio.

El crimen

El 1 de noviembre de 2008, Mar del Plata amaneció con una noticia que conmocionó a la ciudad: Luis Alberto Severiens, un taxista de 44 años, había sido baleado en la cabeza durante un asalto mientras trabajaba.

Severiens, padre de dos hijos y chofer de la empresa Servitaxi, fue encontrado gravemente herido dentro de su Chevrolet Corsa, en inmediaciones de Magallanes y 216. Un compañero advirtió la situación y dio aviso a las autoridades. Pese a los esfuerzos médicos, el trabajador murió al día siguiente.

Luis Alberto Severiens fue baleado en la cabeza durante un asalto mientras trabajaba.

El asesinato generó indignación entre los trabajadores del volante, que realizaron medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar mayor seguridad y justicia por el horrendo crimen. Pero lo que parecía una investigación policial encaminada terminaría convirtiéndose en un escándalo en materia judicial.

Una investigación bajo sospecha

Por el homicidio fue detenido Matías Arcidiácono, de 18 años, señalado como responsable del asesinato. Sin embargo, después de permanecer 18 meses detenido, llegó el juicio oral y el Tribunal Criminal Nº 3 resolvió absolverlo por considerar que las pruebas presentadas no acreditaban su participación.

La resolución judicial tuvo un inesperado giro: los magistrados ordenaron iniciar causas penales contra tres policías por la presunta implantación de pruebas y dispusieron investigar posibles responsabilidades dentro del Ministerio Público Fiscal.

Los asesinos estaban a 1000 km de Mar del Plata

El caso no quedó cerrado y la justicia siguió la investigación hasta que en el 2015 la pesquisa permitió identificar a los primos César Alcides Luna y Milton Luna como autores del homicidio.

En septiembre de 2016, ambos fueron condenados mediante un juicio abreviado. César Alcides recibió una pena de 14 años y ocho meses de prisión, mientras que Milton Luna fue condenado a 13 años; ambos por el homicidio en ocasión de robo. También fue condenada María Susana Espinoza por encubrimiento agravado, por haber escondido el arma utilizada en el crimen, a un año y seis meses en suspenso.

La justicia condenó a los homicidas casi 8 años después.

A este hecho, le siguieron otros cuatro homicidios a taxistas: Guillermo Koiv el 24 de marzo de 2014; Eduardo Parodi el 3 de agosto del 2014; Rubén Cufré el 23 de septiembre de 2014 y Mario Riera el 9 de mayo de 2015.

El triste recuerdo de sus compañeros de trabajo

Donato Cirone es el titular de Supetax, el gremio que representa a los choferes y peones de taxi en Mar del Plata ,y 18 años después aún recuerda lo que generó el brutal homicidio no solo entre los trabajadores del volante sino en toda la ciudadanía.

Desde Supertax lamentaron que su "compañero salió a trabajar y perdió a su vida en manos de la delincuencia".

"Fue sin lugar a dudas un caso muy resonante y parece como si hubiera ocurrido hace muy poquito. Nosotros estuvimos en el juicio cuando fue condenado una persona que supuestamente lo había asesinado y después dijeron que no y quedó absuelto hasta que después condenador a los autores. Estuvimos también con Patricia, su esposa y sus dos hijos. La verdad es que fue muy doloroso y jamás se olvida", dijo.

"Fue muy triste porque nuestro compañero salió a trabajar y perdió a su vida en manos de la delincuencia. Ahora algunas cosas cambiaron, porque no manejamos dinero en efectivo. Pero por la droga, seguimos sufriendo robos violentos para sacarnos un celular o unas zapatillas. Hoy tenemos la suerte que no lastimados y asesinados. Estaría bueno que se acuerden las autoridades que hay que juntarse con quienes son de otro color político y luchar para que haya mayor seguridad", concluyó Cirone.