Impactante: le robaron y aunque ni se resistió, lo mataron de un tiro en la cabeza

El crimen de un joven de 21 años en Alderetes conmocionó por completo en las últimas horas a la comunidad de Tucumán. Después de que dos jóvenes, de 16 y 17 años, se le acercaran a Joaquín Rodrigo Ibarra para robarle, uno de ellos le apuntó a la cabeza con un arma y lo mató de un disparo.

Joaquín estaba en la puerta de su casa y ni siquiera había mostrado resistencia al robo. Los dos atacantes, menores de edad, ya fueron detenidos por las autoridades de seguridad provinciales. Ocurrió en el barrio Julio Abraham de la localidad de Alderetes.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. En las impactantes imágenes se puede observar cómo los delincuentes bajan de una moto y abordan al joven, exigiéndole sus pertenencias. Tras concretar el robo y sin que se note ningún tipo de resistencia de la víctima, se ve cómo el agresor le efectúa un disparo en la cabeza.

Joaquín fue rápidamente trasladado al Hospital Padilla, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento. La Policía logró detener a los delincuentes involucrados y fueron imputados por el delito de homicidio agravado por criminis causa.