Un policía que trabajaba como delivery baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo

Un sargento de la Policía bonaerense que también trabaja como repartidor de aplicaciones baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo al momento que efectuaba un pedido en una vivienda de Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

La secuencia, que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona, resultó en la muerte de uno de los delincuentes como producto de las heridas. En tanto, el otro ladrón permanece internado en terapia intensiva.

El violento episodio —paradigmático en tiempos de crisis donde con un solo empleo no alcanza— ocurrió este domingo, poco antes de las 20, cuando el efectivo que completaba un pedido fue abordado por los dos asaltantes que le quitaron la mochila, el casco y la motocicleta.

Para la mala fortuna de los delincuentes, el efectivo logró ponerse a resguardo, extrajo su arma reglamentaria y efectuó doce disparos sobre ellos. Ambos resultaron heridos y quedaron tendidos sobre el asfalto, mientras que el sargento resultó ileso.

Según fuentes de la investigación, uno de los involucrados fue identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió impactos de bala en el abdomen y en uno de sus glúteos. El segundo sospechoso es un adolescente de 16 años, que sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo. Uno de los dos falleció, aunque hasta el momento no se precisó cuál de ellos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, dependiente del Departamento Judicial de San Martín. Por el momento, se decidió no adoptar medidas contra el sargento, al considerar que habría actuado en legítima defensa.