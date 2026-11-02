Juzgarán a conductor que presentó un carnet “trucho” durante un control

En sintonía con la resolución que hace un mes dio el Juzgado de Garantías N°1, la Cámara de Apelación y Garantías confirmó que un conductor que presentó un carnet de conductor “trucho” durante un control deberá ir a juicio en orden a los delitos de falsificación de documento público en calidad de partícipe necesario y de uso de documento público falso en calidad de autor, ambos en concurso real.

La tarde del 6 de junio de 2025 personal del Comando de Patrullas e inspectores de Tránsito municipal interceptaron una moto Mondial 150 calle Gascón entre Aristóbulo del Valle y Patricio Peralta Ramos: el conductor exhibió una licencia de conducir a sabiendas que la misma resultaba falsa, procurando con ello hacer pasar como auténtica la misma y superar de esta manera el debido control.

En línea con lo que fueron resoluciones previas por el mismo tema, los miembros de la Sala I rechazaron la apelación de la defensa oficial que había pedido la revocación del fallo y el sobreseimiento de C.G.M.

“La adulteración bajo estudio se ha creado a partir de un documento legítimamente emitido y, frente a este nivel de sofisticación, la adjudicación del carácter burdo no puede tener lugar”, explicaron.

“Se parte de una metodología equivocada al otorgarle carácter dirimente a la apreciación policial al momento de examinar la credencial exhibida por el encausado, ya que no es cierto que los únicos destinatarios del contenido de una licencia de conducir sean las fuerzas de seguridad o los agentes de tránsito. Se trata de un instrumento que puede y debe ser exhibido a particulares en ciertas ocasiones para acreditar la autorización estatal para manejar vehículos de acuerdo a la categoría de que se trate”, fundamentaron.

Los Jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro confirmaron la resolución dictada por el Juez Daniel De Marco que dispuso la elevación a juicio respecto de C.G.M. en orden a los delitos mencionadas.