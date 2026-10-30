Estuvo preso cuatro años por un crimen y lo absolvieron tras la lectura de los alegatos

Un joven de 23 años acusado de matar a balazos a Leandro Acosta en la esquina de William Morris y Rufino Inda en noviembre de 2022 y que estuvo cuatro años preso fue absuelto este viernes tras el debate que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3: lo singular del hecho es que los jueces adelantaron su veredicto apenas finalizados los alegatos de las partes.

El juicio que se le siguió a Germán Alexis Maximiliano Pereyra se desarrolló durante cuatro jornadas en el sexto piso de Tribunales y tuvo como característica central la coincidencia de los testigos en no aportar datos de interés sobre lo ocurrido esa tarde en el barrio Las Heras.

Lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

La investigación del homicidio estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 que, a partir de varias declaraciones, imputó a Pereyra y logró el dictado de su prisión preventiva en diciembre de 2022.

Este viernes, tras los alegatos de la fiscal Constanza Mandagarán y de la defensa a cargo del abogado penalista César Sivo, el Tribunal compuesto por Juan Manuel Sueyrro, Fabián Riquert y Federico Wacker Schroder pasó a un cuarto intermedio y al regreso dispuso adelantar su veredicto y ordenar la libertad del imputado.

El crimen

El homicidio ocurrió el martes 15 de noviembre de 2022 cuando Leandro Acosta se encontraba con varias personas en la esquina de William Morris y Rufino Inda. Minutos después de las 18, una moto pasó por el lugar y se escucharon, sin ninguna discusión previa, varios disparos.

El primer llamado que ingresó al 911 relató de esa manera el hecho que antecedió a un rápido traslado del herido en un auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde los profesionales médicos constataron el deceso del joven cerca de las 22.