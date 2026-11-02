Iba por la banquina, usando el celular: "Soy médico"

"Tengo que operar", esgrimió el médico a los agentes de Tránsito.

Un médico fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras ser detectado conduciendo por la banquina en dos ocasiones y utilizando el teléfono celular mientras manejaba en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Durante un patrullaje, un agente interceptó al conductor, quien explicó que debía llegar a una operación programada y que estaba respondiendo mensajes laborales mientras manejaba.

La circulación por la banquina está prohibida salvo en casos de emergencia, al igual que el uso del teléfono celular durante la conducción. Por estas infracciones, el médico deberá afrontar una multa económica que supera los 2,5 millones de pesos.

La ANSV informó que ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se llevan a cabo mediante patrullajes dinámicos en motocicletas y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es identificar y sancionar a quienes usan la banquina para avanzar fuera de los carriles habilitados, una práctica que viola las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.