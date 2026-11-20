Resultados no concluyentes a la espera de estudios complementarios. Así puede resumirse el informe preliminar de la autopsia que se le practicó a Oscar Alexis Lizarraga, el hombre que murió en la puerta del hotel Antártida tras forcejear con un empleado de seguridad.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que aún no está clara la mecánica del hecho en virtud del primer resultado pericial y del análisis de las cámaras de seguridad del hotel. “Las conclusiones están ad referendum de las pericias histopatológicas y toxicológicas, entre otras”, señalaron.

Más allá de aguardar el resultado de esos estudios, la fiscal Florencia Salas dispuso la entrega del cuerpo del hombre de 31 años a sus familiares para que puedan disponer del mismo. Si bien no está aún documentado en el expediente, varias personas confirmaron que Lizarraga había trabajado en el lugar hace mucho tiempo y que una familiar aún estaba operativa en el lugar.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 mantiene por el momento la calificación de homicidio preterintencional que fue comunicada al empleado de seguridad de 63 años, aunque no dispuso ninguna medida restrictiva de la libertad.

La fiscal Salas mantiene la calificación de homicidio preterintencional a la espera de nuevos estudios. Foto archivo.

Tal como se informó, el procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en aparente estado de alteración, quien habría intentado ingresar al hotel. Poco después, un segundo aviso informó que se encontraba tendido sobre la vereda y presentaba espuma en la boca.

Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Casino encontraron al joven en el suelo, mientras un integrante del personal de seguridad realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, profesionales del Same continuaron con la asistencia, aunque cerca de las 23.50 constataron su fallecimiento.