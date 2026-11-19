Los prodecimientos se llevaron a cabo en domicilios situados en Luis Agote al 3000, Cerrito al 3200 y calle 85 al 4700.

Una investigación por un robo automotor cometido el 7 de noviembre, en el que tres ladrones robaron a mano armada un Peugeot 308, derivó en la realización de tres allanamientos que permitieron esclarecer otros hechos delictivos y secuestrar numerosos elementos.

En los procedimientos fue aprehendida una joven de 27 años por encubrimiento.

Las tareas realizadas por personal de la comisaría quinta incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, registros municipales, testimonios y datos de telefonía, logrando identificar a uno de los sospechosos y vincularlo con otros tres robos agravados, dos de ellos bajo modalidad de entradera.

Durante los procedimientos, realizados en domicilios de Luis Agote al 3000, Cerrito al 3200 y calle 85 al 4700, se secuestraron carteras, prendas de vestir, calzado, perfumes, billeteras, anteojos y otros accesorios.

En uno de los objetivos fue aprehendida una mujer de 27 años por encubrimiento -que luego recuperó la libertad- y en otro se incautó una gorra que también sería de interés para la causa. El principal investigado permanece alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.