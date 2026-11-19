Había regresado horas antes de una fiesta de 15 organizada en un club.

La muerte de Kiara Farías mantiene conmocionada a la localidad de Rivadavia en la provincia de Mendoza. La joven de 14 años había participado de una fiesta de 15 años en la noche del sábado y regresó a su casa cerca de las 3.30 de la madrugada del domingo. Horas más tarde su madre la encontró sin vida.

Según el relato de su mamá, poco después de que Kiara volvió empezó a sentirse mal y vomitar. La mujer la ayudó a bañarse, le cambió la ropa y la acostó de costado. Como en ese momento no presentaba otros síntomas de gravedad decidió quedarse junto a ella, pero alrededor de las 7 se quedó dormida.

Cerca de las 11, cuando fue a despertarla, advirtió que Kiara no reaccionaba y tenía los labios morados. Llamó al 911 y efectivos policiales intentaron reanimarla con RCP, pero el personal médico que llegó después constató el fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que tomó distintos testimonios para reconstruir lo sucedido durante la fiesta y las horas posteriores. La madre de la menor manifestó sus sospechas sobre la posibilidad de que alguien hubiera colocado alguna sustancia en la bebida de la hija, pero hasta el momento no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.

Para establecer las causas del fallecimiento, el Cuerpo Médico Forense analiza muestras de la adolescente. El informe definitivo podría demorar al menos 45 días.