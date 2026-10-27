Jornada de paro docente este miércoles en la Universidad Nacional

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) anunció que este miércoles 28 de octubre habrá un paro total de actividades docentes en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), en el marco del plan de lucha que impulsa el sector universitario para reclamar mayor financiamiento y mejoras salariales.

La medida fue definida por unanimidad durante los congresos ordinario y extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que se realizaron el jueves 22 y el viernes 23 de octubre.

Reclaman incorporar la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027

Según explicaron desde la federación, la jornada de protesta coincide con la previsión de que ese día se trate en comisiones el Presupuesto Nacional 2027. En ese contexto, los sindicatos tendrán margen para organizar iniciativas locales que confluyan en nuevas medidas de fuerza y movilizaciones durante el debate presupuestario.

Reclaman incorporar la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027

Desde CONADU señalaron que las medidas forman parte de la continuidad del plan de lucha que la comunidad universitaria sostiene desde el inicio del gobierno de Javier Milei y que se profundizó tras la quinta Marcha Federal Universitaria.

Adum también anunció una semana de protesta con paro y movilización para noviembre.

El objetivo central es exigir al Congreso Nacional que incorpore la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027. Según planteó la federación, el proyecto presentado por el Gobierno nacional consolida el ajuste sobre el sistema universitario y los salarios de sus trabajadores.

Además del paro de este miércoles, ADUM anticipó una nueva etapa de protestas para noviembre, con una semana de paro y movilización en defensa de la universidad pública y la soberanía.

La medida de fuerza tiene lugar después de la masiva marcha en defensa de la educación pública.

Cuándo será la próxima semana de protesta universitaria

La CONADU definió una semana de protesta entre el 16 y el 22 de noviembre, que incluirá paro y movilización. La convocatoria se vincula con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, previsto por el sector para el miércoles 18 de noviembre, y con dos fechas significativas para el movimiento universitario: el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, y el Día del Desarancelamiento de la Universidad, el 22.

Desde Adum informaron que este miércoles, durante la jornada de paro, convocarán a una reunión de la Mesa Ejecutiva y del Cuerpo de Delegados y Delegadas para definir cómo se desarrollarán las próximas semanas y cuánto durará la medida de fuerza prevista para noviembre.