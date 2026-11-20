La Audiencia Pública fue fijada para el 16 de diciembre en el Concejo Deliberante.

El intendente Guillermo Montenegro publicó el decreto que convoca a la Audiencia Pública Informativa para tratar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2027 de la Administración Central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse), además del proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva, que determinará los valores de las tasas municipales para el próximo año.

Según establece el decreto, la audiencia se realizará el miércoles 16 de diciembre, a las 9.30, en el recinto del Concejo Deliberante. Se trata de una instancia obligatoria y no vinculante, regulada por la Ordenanza 12.336 y su decreto reglamentario 870/00, que habilita a los vecinos y a las instituciones a expresar opiniones, formular consultas y plantear observaciones sobre los temas incluidos en la convocatoria.

Al igual que ocurrió en las últimas ediciones, la Audiencia será presidida por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

La inscripción a dicho registro, podrá realizarse hasta el 15 de diciembre a las 13, únicamente a través del mail economia@mardelplata.gob.ar , enunciando en el asunto del correo “Solicitud de Inscripción – Audiencia Pública”, adjuntando al mismo copia del DNI y en caso de representar a una persona jurídica la documentación que lo respalde.

Los plazos que establece la ordenanza

Más allá de la fecha fijada por el Ejecutivo, la Ordenanza 12.336 establece una serie de requisitos temporales que deberán cumplirse para garantizar la participación ciudadana.

En primer lugar, el artículo 9 determina que entre la publicación de la convocatoria y la realización de la audiencia deben transcurrir al menos 15 días. Por ese motivo, el llamado deberá estar publicado, como máximo, el 1 de diciembre.

El Municipio dio a conocer la convocatoria a una instancia incorporada en la normativa que regula el tratamiento del Presupuesto.

A su vez, el artículo 11 establece que la documentación correspondiente al Presupuesto y a las ordenanzas Fiscal e Impositiva debe estar disponible para su consulta en formatos PDF y Excel con una anticipación no menor a 15 días respecto de la convocatoria. Se trata de una obligación diferente de la difusión del decreto y apunta a que los interesados puedan conocer los números y las modificaciones propuestas antes de participar.

La normativa también fija condiciones para la inscripción. De acuerdo con el artículo 14, el Registro de Participantes debe habilitarse con una anticipación no menor a 10 días respecto de la audiencia. En este caso, deberá estar abierto, como máximo, el 6 de diciembre.

Por otra parte, el artículo 12 contempla la posibilidad de realizar consultas sobre los temas incluidos en la convocatoria desde su publicación y hasta la celebración de la audiencia. En tanto, el artículo 15 establece que la lista de oradores cierra el día anterior al encuentro, es decir, el 15 de diciembre.