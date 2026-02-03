Presupuesto 2026: convocan a Audiencia Pública y Osse se suma tras el fallo judicial

La Audiencia Pública se realizará el 25 de febrero en la sala de sesiones del Concejo Deliberante.

El gobierno de Agustín Neme formalizó la convocatoria a Audiencia Pública para el 25 de febrero a las 10, con el objetivo de exponer el Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva que contienen la actualización de tasas, con la novedad de que en esta oportunidad también se someterá a la instancia el presupuesto y el aumento de tarifas de Osse.

La decisión de incorporar a Osse a la Audiencia Pública, de carácter informativo y no vinculante, surge como consecuencia del reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, que dio lugar a la demanda presentada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). En esa resolución se ordenó suspender el aumento del 142,7% implementado en enero de 2024, retrotraer las tarifas a su estado previo y devolver las diferencias cobradas. El magistrado Simón Isacch basó su decisión en la falta de convocatoria a una audiencia pública.

Precisamente, el Decreto 203/26 de convocatoria a Audiencia Pública da cuenta del proceso judicial, donde Osse se prepara para presentar su apelación con el objetivo de revertir la sentencia en la instancia de Cámara. El llamado a Audiencia, sostiene el acto administrativo firmado por el intendente Neme, se realiza “sin perjuicio de que dicho pronunciamiento no se encuentra firme ni consentido, ni implique reconocimiento alguno de hechos o derechos en el marco de dicho proceso judicial”.

Osse convocará a Audiencia Pública para quedar cubierto judicialmente.

En concreto, en la jornada pautada para el 25 de febrero, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, se expondrán el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Osse, como así también el Reglamento General del Servicio Sanitario, donde se establecen los aumentos a través del Coeficiente C, una fórmula de actualización bimestral basada en diversos indicadores informados por el Indec, atados a la evolución de precios.

Asimismo, mediante un segundo decreto -el 204/26- se convocó para la misma fecha a la tradicional Audiencia Pública para tratar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y entes descentralizados, junto a la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2026, donde entre las novedades aparece la creación de la Tasa de Alumbrado Público.

En los próximos días se conocerá mayor información sobre las vías para que las personas interesadas puedan inscribirse, a efectos de participar y exponer en la Audiencia Pública.

A través de dos decretos, Neme convocó a Audiencia Pública para el 25 de febrero.

Se abre el debate en comisiones

Por otro lado, el Concejo Deliberante confirmó que este miércoles comenzará el tratamiento del Presupuesto 2026, con la convocatoria a una reunión de la Comisión de Hacienda a partir de las 10. Se trata de la única comisión a la que fueron girados tanto el Presupuesto como las ordenanzas Fiscal e Impositiva del Ejecutivo.

Como es habitual, en el primer encuentro se dará ingreso formal a los expedientes, para retomar su abordaje en la próxima reunión.