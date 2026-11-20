Un hombre de 45 años que el viernes a la tarde provocó desmanes en la plaza Mariano Moreno fue aprehendido por personal policial y trasladado a la comisaría cuarta donde se hicieron las actuaciones correspondientes.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación el que llegó a la zona de Uruguay y Moreno donde un hombre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y se volvió hostil al momento de identificarlo.

“Profirió gritos e insultos contra los efectivos y se negó a acatar las órdenes impartidas, por lo que debió ser reducido”, informaron autoridades policiales.

Fue trasladado a la dependencia donde se labraron las actuaciones dictadas por la Justicia Correccional antes de recuperar la libertad bajo caución juratoria.