Un hombre de 26 años permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde lo trasladaron en grave estado tras ser apuñalado por un sujeto en inmediaciones de una vivienda tomada en el barrio Don Bosco.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el hecho se registró cerca de las seis de la madrugada cuando los dos sujetos se pelearon en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Garay entre Chaco y La Pampa.

El agresor tiene 39 años.

La víctima fue trasladada en ambulancia a la guardia del hospital donde recibió las primeras curaciones. “Presenta golpes en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes en la cara, el cuello y el torso”, señalaron.

Personal de la comisaría cuarta secuestró un arma blanca y aprehendió al agresor que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

En las próximas horas podría declarar en Tribunales ante la fiscal Florencia Salas que le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa.