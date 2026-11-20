Tras la fuerte tormenta, cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Después de las intensas precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes, el tiempo dará una tregua durante buena parte del sábado 21 de noviembre en Mar del Plata. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo por tormentas para la noche, cuando podrían regresar las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 21°C. Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado y por la tarde mayormente nublado.

El pronóstico del tiempo.

El panorama podría desmejorar nuevamente hacia la noche, con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 16°C. La posibilidad de precipitaciones para ese período se ubica entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana soplará del sudoeste y del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche rotará al sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Sigue el alerta amarillo por tormentas

Pese a la mejora prevista para buena parte del sábado, el SMN mantiene el alerta amarillo por tormentas para la noche.

El organismo advirtió que el área podrá ser afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones frente a la posibilidad de nuevas tormentas durante la noche.