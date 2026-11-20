Vecinas y vecinos enviaron imágenes de los destrozos ocasionados por el temporal.

Poco después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un aviso a muy corto plazo por tormentas severas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo sobre el partido de General Pueyrredon, un fuerte temporal azotó a la ciudad.

Pasadas las 5 de la tarde, algunas zonas de Mar del Plata comenzaron a reportar situaciones caóticas ocasionadas por el mal tiempo. Calles anegadas, desagües tapados y tráfico desbordado por la caída de granizo.

Lectores de 0223 enviaron distintas imágenes de la descomunal cantidad de agua que se acumuló en un período muy breve en diferentes barrios de la ciudad.

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