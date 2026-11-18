El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde del viernes en Mar del Plata.

Después de una jornada con lloviznas y fuertes ráfagas de viento en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nuevas precipitaciones para este jueves y ya emitió un alerta amarillo por tormentas para el viernes.

En principio, está previsto que este miércoles se despida con 16°, chaparrones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector sudoeste, condiciones similares a las que se registraron durante gran parte de la jornada.

Se espera una tarde y noche de viernes atravesadas por tormentas fuertes.

En cuanto al jueves, el organismo anticipó la continuidad del mal tiempo, con vientos intensos de hasta 50 km/h del sudoeste y chaparrones desde la madrugada hasta la tarde.

Por el lado de la temperatura, la máxima alcanzaría los 18° y descendería hasta los 14° durante la noche, cuando se espera una mejora meteorológica, sin precipitaciones ni ráfagas fuertes.

Gran parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica para el viernes.

Sin embargo, el SMN ya emitió una advertencia para la tarde del viernes, cuando el área podría verse afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Si bien el alerta comprende ese período, con una precipitación acumulada estimada de entre 30 y 70 milímetros, el pronóstico también anticipa más tormentas durante la noche. Finalmente, el sábado no volvería a llover y se espera una jornada mucho más agradable, con una máxima de 25° y condiciones que podrían permitir disfrutar de la playa.