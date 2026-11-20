La apuesta de la ciudad está en el turismo de cercanía y las escapadas cortas.

Por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, el próximo fin de semana contará con tres días no laborables. Con el objetivo de atraer al turismo de cercanía, Mar del Plata tiene preparada una agenda de espectáculos y actividades culturales que generan grandes expectativas.

Hasta este miércoles, la ocupación promedio estaba en el 58% según el relevamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata. "Estamos por encima del promedio de lo que habían sido los otros fines de semana largos del año", valoró el presidente de la entidad Hernán Szkrohal.

Una vista urbana de Mar del Plata durante el fin de semana largo.

En diálogo con 0223, el dirigente explicó que se espera que el número suba entre el viernes y el sábado, ya que el turismo de cercanía suele definir sus escapadas a último momento. Por eso, remarcó que las condiciones meteorológicas tendrán un rol fundamental en esas decisiones: "Si se acomoda el clima, nos puede llegar a jugar favorablemente y la expectativa es que este 58% pueda elevarse".

Una agenda cargada de recitales

Uno de los principales atractivos de este fin de semana largo será la programación musical. Tan Biónica se presentará el viernes y el domingo en el Polideportivo Islas Malvinas; Las Pelotas y La Vela Puerca compartirán escenario el domingo en el Arena Mar del Plata, y en Vorterix, tendrá lugar el evento Pesos Pesados, con la participación de Cainoas, que celebra 25 años de trayectoria en la ciudad.

A esto se suma la apertura de Mute, las fiestas Big Fan y Studio 54, y la cartelera teatral, que tendrá entre sus propuestas a Viudas e hijas. Así lo remarcó el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) Diego Juárez: "Se viene un fin de semana cargado de actividades y de experiencias para que vengan todos los turistas a disfrutar".

El público disfruta de un recital durante el fin de semana largo en Mar del Plata.

La agenda de espectáculos forma parte de una estrategia para fortalecer el movimiento turístico en la ciudad durante todo el año. Szkrohal contó que la AEHG mantuvo reuniones con productores de los principales espacios que ofrecen recitales en Mar del Plata para avanzar en propuestas conjuntas que integren shows, alojamiento, gastronomía y transporte.

"Creemos que es muy interesante que tengamos las principales figuras nacionales e internacionales en Mar del Plata. Me parece que es una suma de valor que le da positivo plenamente", sintetizó.

La apuesta por el turismo de cercanía y las escapadas cortas

Más allá de las cifras puntuales del fin de semana largo, desde el sector hotelero plantean que uno de los desafíos es consolidar a Mar del Plata como destino de escapadas de tres o cuatro noches.

Mesas al aire libre en un local gastronómico de Mar del Plata.

Szkrohal sostuvo que el contexto económico y la pérdida de poder adquisitivo condicionan las decisiones de viaje y que el turismo, en muchos casos, queda relegado frente a otros gastos. Por eso, consideró necesario generar propuestas que permitan captar a quienes buscan escapadas: "Es donde nosotros tenemos que apuntar los cañones para ir a buscar ese público".

Movimiento moderado en la ferroautomotora

En este marco, la terminal Ferroautomotora de Mar del Plata lucía con movimiento moderado este viernes a la mañana, a pocas horas del fin de semana largo por el Día de la Soberanía.

Fuentes de la estación consultadas por 0223 indicaron que desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, la terminal tiene previstos servicios programados: serán 1065 movimientos de micros (entre salidas y llegadas) a lo largo de las cuatro jornadas.

La terminal tiene prevista más de mil movimientos de micros este fin de semana.

El reparto diario marca 277 servicios el viernes, 274 el sábado, 241 el domingo y 273 el lunes, con un mayor peso de los arribos de larga distancia entre el viernes (100 llegadas) y el sábado (113), y un pico de salidas en ese segmento el lunes (99).

Según pudo saber este medio, los números de la terminal muestran que se refleja en un esquema donde los servicios permanentes sostienen la base operativa (entre 237 y 256 diarios), mientras que los adicionales se concentran puntualmente en las llegadas del sábado (24 arribos extra) y en el operativo regreso del lunes (15 salidas adicionales), con un aporte marginal de los micros de turismo.