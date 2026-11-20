Racing de Avellaneda se impuso a Quilmes en el "José Martínez" por 81-72 en un partido que tuvo momentos de paridad y en el que supo marcar diferencias en los pasajes decisivos. Rafael Rosende fue la figura de la noche con 22 puntos y 7 rebotes.​​​​​

Racing impuso su ritmo desde el comienzo del partido y, con un parcial de 8-0, marcó las condiciones del juego. Las claves estuvieron en las segundas oportunidades, a partir del dominio del rebote ofensivo, y en la capacidad anotadora de Núñez y Carneglia. Quilmes, en tanto, tardó tres minutos en convertir sus primeros puntos. Saborido pidió minuto y el local ajustó la marca. Además, encontró respuestas ofensivas en Albertón Rodrigues, autor de seis puntos en el parcial, para empezar a disputar el marcador con mayor solidez y cerrar el primer cuarto a apenas un punto: 20-19.

En el segundo capítulo, Racing mantuvo la intensidad y volvió a tomar distancia. El Cervecero no encontró eficacia en sus lanzamientos ni logró contener a su rival, que aprovechó para estirar la ventaja a cinco puntos (33-28). Un buen pasaje de Alderete, con tres puntos y un robo, le permitió a Quilmes recuperar terreno y volver a metros en partido. Con más garra que juego, el equipo marplatense consiguió pasar al frente por un punto. Finalmente, Rosende apareció para cerrar la primera mitad y dejar a Racing arriba por 37-35 al llegar al descanso.

El tercer cuarto comenzó con un desarrollo equilibrado, pero con la carrera de los minutos Racing volvió a imponer su juego. A partir del dominio de los rebotes, la recuperación de pelotas y las rápidas transiciones ofensivas, encontró los caminos para lastimar. Con Rosende y Carneglia como principales vías de gol, la visita construyó un parcial de 10-0 que puso en aprietos al dueño de casa. Quilmes no logró frenar el avance de su rival y Racing cerró el tercer período con una ventaja de 60-53.

Esta vez, la ráfaga fue cervecera. En apenas dos minutos, Quilmes estampó un parcial de 8-0, coronado por un oportunísimo triple de Matías Dominé, para pasar al frente por 65-64. Sin embargo, la ilusión es poco probable. Luciano Silva ganó el protagonismo en el momento decisivo y, con dos triples y dos lanzamientos libres, le devolvió la ventaja a Racing y le permitió recuperar el control del partido. A Quilmes le quedaron pocas respuestas para torcer el rumbo de un encuentro que se le había vuelto cuesta arriba. La reacción no alcanzó y terminó cediendo ante un rival que supo resolverlo en el momento clave. La victoria quedó en manos de Racing por 81 a 72.