Muchos marplatenses despertaron con un sol mañanero, que duró un puñado de minutos y lentamente se fue yendo para dar paso a oscuras nubes que anticipan las tormentas.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de apenas 9 grados y una hora después comenzó a girar en torno a los 14 grados, con una humedad del 79%, presión atmosférica de 1008,6 hectopascales y viento del oeste a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16 grados y una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0 y el 10%.

Sin embargo, el clima cambia a la tarde: el SMN determinó un alerta amarillo por fuertes tormentas desde las 12 a las 19 sobre Mar del Plata y las ciudades vecinas.

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señala el informe.

La temperatura máxima alcanzaría los 21 grados. Algunos sitios especializados del tiempo prevén el momento más fuerte de las precipitaciones, entre las 17 y las 19 horas.

Las condiciones de inestabilidad continuarían durante la noche, cuando también se esperan tormentas fuertes y una temperatura cercana a los 15 grados. El viento rotará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para este sábado se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 23, mientras que el domingo los registros oscilarían entre los 11 y los 24 grados. La inestabilidad seguirá durante buena parte del finde y no hay que descartar chaparrones aislados durante estas jornadas.