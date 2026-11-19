Luego de un viernes tormentoso, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del sábado en Mar del Plata.

Después de una jornada inestable que tuvo todos los climas posibles en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta amarillo por tormentas para este viernes y anticipó un sábado ideal para disfrutar de la playa.

En principio, el organismo prevé un cierre de jueves con 14°, cielo mayormente nublado y viento del sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), sin las fuertes ráfagas que predominaron a lo largo del día.

Anuncian tormentas fuertes durante la tarde y noche del viernes en Mar del Plata.

Por su parte, para este viernes se espera una madrugada y una mañana sin precipitaciones, aunque con abundante nubosidad, mientras que las condiciones desmejorarán durante la tarde y la noche, cuando se prevén tormentas y una temperatura máxima de 20°.

De acuerdo al SMN, el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Sin embargo, el buen tiempo regresaría a partir del sábado, luego de una madrugada con tormentas aisladas. Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa una máxima de 23° y cielo parcialmente nublado durante la mañana, que se irá cubriendo con el correr de las horas, aunque sin nuevas precipitaciones.