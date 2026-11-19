El mal tiempo se resiste a irse de Mar del Plata y este jueves nuevamente habrá una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo cubierto, lloviznas y probabilidad de chaparrones durante buena parte del día.

De acuerdo con el reporte actualizado de las 8, la ciudad comenzó la mañana con 14,8 grados, una humedad del 93% y viento del sudoeste a 17 kilómetros por hora. Además, la visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros y la presión atmosférica en 1005,4 hectopascales.

Para el resto de este jueves se esperan chaparrones tanto durante la mañana como en la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la noche, el clima mejora, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

En cuanto al viento, predominará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante las primeras horas del día y la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora por la mañana y entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Alerta meteorológico para la región

En las últimas horas, el SMN determinó un alerta amarilla para la Mar del Plata y las ciudades vecinas, que rige desde las 12 hasta las 19 horas del viernes. El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas

Las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.