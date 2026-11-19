Jueves algo lluvioso en la previa de la tormenta: rige un alerta meteorológico para Mar del Plata
El alerta fue pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional. Qué precauciones tomar ante el fenómeno climático.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mal tiempo se resiste a irse de Mar del Plata y este jueves nuevamente habrá una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo cubierto, lloviznas y probabilidad de chaparrones durante buena parte del día.
De acuerdo con el reporte actualizado de las 8, la ciudad comenzó la mañana con 14,8 grados, una humedad del 93% y viento del sudoeste a 17 kilómetros por hora. Además, la visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros y la presión atmosférica en 1005,4 hectopascales.
Para el resto de este jueves se esperan chaparrones tanto durante la mañana como en la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la noche, el clima mejora, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.
En cuanto al viento, predominará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante las primeras horas del día y la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora por la mañana y entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 18 grados.
Alerta meteorológico para la región
En las últimas horas, el SMN determinó un alerta amarilla para la Mar del Plata y las ciudades vecinas, que rige desde las 12 hasta las 19 horas del viernes. El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas
Las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Leé también
Temas
Lo más
leído