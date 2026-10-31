Más de 20° y un cachetazo de realidad: calor, tormentas y alerta amarillo para este domingo en Mar del Plata
Rige una advertencia de nivel amarillo por tormentas para un sector de General Pueyrredon, conforme al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada a pleno sol en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el termómetro superará los 20° este domingo, aunque la suba de temperatura estará acompañada por tormentas durante la tarde y la noche. En tanto, un sector de General Pueyrredon se encuentra bajo alerta amarillo.
En principio, se espera que este sábado se despida con 12° por la noche, cielo parcialmente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector noreste.
Para el domingo, el organismo prevé un comienzo de jornada con 17° durante la mañana, viento del sector norte de hasta 22 km/h y cielo cubierto. La temperatura continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21° en la tarde.
Sin embargo, para ese período también se pronostican tormentas aisladas, que podrían intensificarse a la noche. A su vez, el viento rotará al sector noreste por la tarde y volverá a soplar desde el norte durante la noche, con velocidades que irán disminuyendo.
Por otro lado, para Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredon rige un alerta amarillo por tormentas durante la tarde del domingo.
Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.
De cara al inicio de la semana, las condiciones mejorarían el lunes, cuando se espera una máxima de 20°, viento leve y algunos períodos de sol durante la mañana.
Leé también
Temas
Lo más
leído