Más de 20° y un cachetazo de realidad: calor, tormentas y alerta amarillo para este domingo en Mar del Plata

Después de una jornada a pleno sol en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el termómetro superará los 20° este domingo, aunque la suba de temperatura estará acompañada por tormentas durante la tarde y la noche. En tanto, un sector de General Pueyrredon se encuentra bajo alerta amarillo.

En principio, se espera que este sábado se despida con 12° por la noche, cielo parcialmente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector noreste.

Anuncian tormentas en la tarde y noche del domingo en Mar del Plata.

Para el domingo, el organismo prevé un comienzo de jornada con 17° durante la mañana, viento del sector norte de hasta 22 km/h y cielo cubierto. La temperatura continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima de 21° en la tarde.

Sin embargo, para ese período también se pronostican tormentas aisladas, que podrían intensificarse a la noche. A su vez, el viento rotará al sector noreste por la tarde y volverá a soplar desde el norte durante la noche, con velocidades que irán disminuyendo.

Por otro lado, para Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredon rige un alerta amarillo por tormentas durante la tarde del domingo.

Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.

De cara al inicio de la semana, las condiciones mejorarían el lunes, cuando se espera una máxima de 20°, viento leve y algunos períodos de sol durante la mañana.