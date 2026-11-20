Tras dejar atrás su función como secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Balcarce, Gustavo "Tuta" Torres se convirtió en el nuevo secretario de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredon, en reemplazo del también radical Jorge "Guasa" González. Regresa a un cargo en la función pública marplatense después de más de dos décadas, cuando integró los equipos de los intendentes Elio Aprile y Daniel Katz. En diálogo con Radio Extra 102.1, marcó las prioridades de gestión que le trazó Guillermo Montenegro: dinamizar la construcción privada y retomar los proyectos de inversión pública.

Con el retiro del Estado nacional del financiamiento de la obra pública, las tensiones políticas con la Provincia, que pusieron un freno a las gestiones para conseguir inversiones, y las restricciones presupuestarias locales, la obra pública ejecutada directamente por la Comuna aparece como una de las materias pendientes de los últimos años. Así lo reflejan las sucesivas rendiciones de cuentas, en las que la ejecución de los planes de obra proyectados tuvo una incidencia escasa o nula.

Gestión. Torres integró el equipo de Reino en Balcarce, desde donde se coordinó con Provincia para la recuperación del Autódromo Juan Manuel Fangio.

Torres viene de ser protagonista de una experiencia que marcó la recuperación de un símbolo identitario de Balcarce, con la reinauguración del autódromo Juan Manuel Fangio y la paulatina recuperación de su lugar en el circuito automovilístico nacional. Esa experiencia también dejó un contraste con Mar del Plata: un gobierno municipal opositor, el de Esteban Reino, logró gestionar con la administración provincial de Axel Kicillof un convenio para financiar una obra fundamental para esa ciudad.

"Hay que viajar y conversar. Es muy importante que siempre mantengamos la presencia ante las distintas instancias para aprovechar oportunidades o facilitar que desde esos niveles de gobierno puedan venir a desarrollar obras e inversiones en Mar del Plata", adelantó Torres, con la mirada puesta tanto en la jurisdicción nacional como en la provincial. En ese marco, reveló que Montenegro le planteó dos prioridades, incluidas dentro del Presupuesto 2027: la culminación de la obra del Cema Batán y la primera etapa del edificio propio para la Esmet N° 1.

Torres reconoció que avanzar con la obra del edificio propio para la Esmet N°1 es una de las prioridades.

"El intendente me marcó esos dos puntos específicamente. Los directores de las distintas áreas involucradas ya me estuvieron informando y vamos a tener reuniones específicas para conocer el estado de situación de esos expedientes. Voy a estar visitando la obra del Cema Batán para tomar contacto, está ejecutada en un 50%. Sobre la escuela de Juan B. Justo también me informaron y es un tema que para mí es muy sensible", expresó Torres.

"Generar condiciones para la inversión privada"

En tanto, también planteó la continuidad de un eje central de la gestión de la secretaría en los últimos años. "Tenemos que seguir generando las condiciones para que venga la inversión privada, que genere empleo y dinamice la economía local. La construcción es una generadora de fuentes de trabajo y también de movimiento comercial. Todo eso que se construye, todo aquello que de alguna manera significa desarrollo urbano, después también genera nuevas fuentes de trabajo", enfatizó.

Al respecto, reconoció las dificultades que encuentra el sector en el marco de la economía argentina, a punto de ingresar formalmente en recesión. "Mar del Plata se ha caracterizado en estos años por un gran avance en la cantidad de metros cuadrados construidos o comprometidos a construir. Últimamente se está mirando con cierta preocupación una ralentización en este sector", expuso.

El flamantre secretario planteó la necesidad de seguir generando condiciones para el desarrollo de la inversión privada.

Finalmente, Torres hizo referencias a los diferentes debates que genera la expansión de los barrios cerrados en la ciudad, con foco en el sector sur, principalmente, como también en el norte sobre la Autovía 2. "Es una modalidad de desarrollo urbano más consolidada, que genera también una forma de crecimiento urbanístico distinta de aquella a la que quizás no estábamos habituados en Mar del Plata hace 20 o 30 años. Antes eran ciudades más uniformes en cuanto a su manera de crecer urbanísticamente", remarcó.

"Obviamente, lo que hay que procurar es que estos desarrollos cumplan estrictamente con las normativas que impone el ordenamiento urbanístico y que siempre se garanticen las infraestructuras correspondientes. Estos barrios generan un impacto y tienen que estar vinculados y ordenados en cuanto a su funcionamiento dentro del plano geográfico y territorial de Mar del Plata", planteó como desafío. "Son inversiones y modalidades de desarrollo que ocurren, pero tienen que hacerlo dentro del marco de las normativas. Nosotros vamos a hacerlas respetar como corresponde", concluyó.