El intendente Guillermo Montenegro formalizó la designación de Gustavo Torres como nuevo secretario de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredon, en un nombramiento que quedó plasmado en el Boletín Oficial y confirma la incorporación del funcionario que hasta ahora integraba el gabinete del intendente de Balcarce, Esteban Reino.

Torres llega para ocupar el lugar que dejó vacante el arquitecto Jorge “Guasa” González, quien en los hechos se alejó de la gestión de Guillermo Montenegro a fines de septiembre, tras solicitar una licencia. Desde entonces, la atención y firma del despacho habían quedado provisoriamente a cargo de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, cuya designación se extendió hasta mediados de noviembre.

González estaba a cargo a cargo de Obras desde el inicio del gobierno de Montenegro, en 2019.

González era uno de los funcionarios más relevantes dentro del esquema de gestión de Montenegro, no solo por la trascendencia de un área estratégica, sino también por ser uno de los pocos secretarios que lo acompañaba desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2019.

La posibilidad de incorporar al ingeniero balcarceño había comenzado a tomar fuerza durante la primera semana de noviembre, tras diversas especulaciones sobre posibles apuntados. Sin embargo, desde hace días las miradas apuntaban a Torres como el principal candidato para hacerse cargo de la dependencia, en un movimiento que también tiene una dimensión política por los entendimientos entre Montenegro y el senador nacional Maximiliano Abad, uno de los principales referentes de la Unión Cívica Radical bonaerense.

El cambio implica la primera novedad en el gabinete tras el regreso de Montenegro a la intendencia.

Torres, de filiación radical, ya conoce la gestión local, ya que se desempeñó dentro de los equipos del entonces intendente Daniel Katz, a comienzos de este siglo. Hasta ahora, Torres estaba a cargo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Balcarce y era uno de los funcionarios de confianza de Reino.

Su salida obligó a reorganizar el área y el gobierno municipal ya definió que la arquitecta Yanina Cazzola, quien se desempeñaba como directora de Planeamiento y Obra Pública, quedará al frente de la dependencia.