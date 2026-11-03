Incertidumbre sobre las obras en la ruta 88: sin fecha de inicio, financiamiento ni plazos

Rutas en mal estado: los problemas que afectan a miles de conductores y las promesas de obras en la provincia

El estado de las rutas bonaerenses representa una preocupación creciente para automovilistas, transportistas y vecinos que deben utilizarlas diariamente. La falta de mantenimiento, el deterioro de las calzadas y las demoras en la ejecución de obras impactan directamente sobre la seguridad vial, los tiempos de viaje y la conectividad entre las distintas localidades.

En ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof busca mostrar avances en materia de infraestructura, aunque las dificultades presupuestarias y la falta de financiamiento condicionan el desarrollo de los proyectos. Uno de los ejemplos más recientes fue la visita de Gabriel Katopodis a Necochea, donde volvió a poner sobre la mesa la transformación de la Ruta 88 en autovía.

Durante su recorrida, el ministro aseguró que la Provincia mantiene "el compromiso asumido de llegar a fin de año con el proyecto ejecutivo de la Ruta 88 terminado y en condiciones de ser licitado", afirmó.

Se trata de un anuncio importante para una traza que conecta Mar del Plata con Necochea y que desde hace años acumula reclamos por sus condiciones de circulación y los riesgos que implica para quienes la utilizan. Sin embargo, entre la elaboración de un proyecto técnico y el comienzo efectivo de los trabajos existe un largo camino.

El propio Katopodis reconoció que todavía es necesario avanzar con la documentación técnica. "Sin un proyecto no hay forma de precisar costos ni características de la obra", explicó el funcionario, quien señaló que ese paso permitirá elaborar los pliegos correspondientes y gestionar los recursos presupuestarios.

Es decir, por ahora no hay una fecha de inicio de obra ni garantías de financiamiento para su ejecución. El compromiso oficial está puesto en completar los estudios y preparar la documentación, un paso necesario, pero todavía distante de la transformación que reclama la región.

La visita del ministro también estuvo atravesada por el reclamo de familiares de víctimas de siniestros viales. Katopodis mantuvo un encuentro con Andrea Rondanina, madre de Anita Peralta, la adolescente que murió este año en un accidente sobre la Ruta 88. El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación por las condiciones de seguridad de una carretera que soporta un importante movimiento de vehículos particulares y transporte de cargas.

Rutas deterioradas: el impacto en la circulación

Más allá de los anuncios puntuales, el estado de la red vial provincial expone un problema que excede a una sola carretera. La conservación de los caminos, la reparación de los sectores dañados y la concreción de obras de infraestructura son demandas recurrentes en distintos puntos de Buenos Aires.

Las consecuencias se reflejan en la vida cotidiana de quienes circulan por esos corredores. Los baches y las deformaciones de la calzada obligan a reducir la velocidad, realizar maniobras bruscas o invadir otros carriles para esquivar los sectores más comprometidos. Esto no solo prolonga los tiempos de viaje, sino que también incrementa las posibilidades de choques y otros siniestros.

A su vez, el deterioro de las rutas afecta especialmente al transporte de cargas, una actividad fundamental para la economía bonaerense. Las malas condiciones de circulación generan mayores costos operativos, desgaste de los vehículos y dificultades para trasladar mercaderías entre los centros productivos, los puertos y las principales ciudades.

En este contexto, la Provincia enfrenta el desafío de sostener el mantenimiento de una extensa red vial mientras intenta avanzar con proyectos de mayor envergadura. La discusión presupuestaria aparece como uno de los principales obstáculos. Desde la administración bonaerense vienen señalando que la interrupción de fondos nacionales y la deuda que mantiene el gobierno de Javier Milei con el distrito condicionan la posibilidad de ejecutar nuevas obras.

Katopodis tiene a su cargo la tarea de traducir los anuncios de infraestructura en intervenciones concretas. Por ahora, buena parte de las iniciativas comunicadas permanecen sujetas a estudios, definiciones técnicas y disponibilidad de recursos.