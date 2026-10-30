La Provincia puso en marcha la segunda etapa de las obras en la Rambla: qué trabajos harán en las recovas del Casino y el Hotel Provincial

La segunda etapa contempla la restauración de las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, que presentan sectores con importante deterioro.

La renovación integral de la Rambla de Mar del Plata sumó esta semana un nuevo capítulo con el inicio de la segunda etapa de las obras. Los trabajos estarán concentrados principalmente en las recovas del Casino Central y del Hotel Provincial, con intervenciones que apuntan a recuperar las galerías comerciales, restaurar los sectores semicubiertos y poner en valor los espacios públicos del histórico conjunto arquitectónico.

En ese marco, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió este viernes el paseo para supervisar el avance de las tareas. "La rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar. Hoy vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina", expresó el funcionario.

Las obras incluyen la recuperación de los frentes de los locales comerciales, la renovación de instalaciones y la puesta en valor de los espacios públicos.

"Esta semana iniciamos la etapa 2 mientras que la primera ya está por finalizar. Los cambios son bien visibles", agregó Katopodis, quien destacó el avance de una intervención que busca recuperar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Según precisó, esta nueva fase incluye "la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y nueva parquización". "Cada vez estamos más cerca: la Rambla volverá a brillar", concluyó.

El ministro Katopodis recorrió las obras de renovación integral de la Rambla, donde esta semana comenzó la segunda etapa de los trabajos.

Uno de los puntos centrales será la recuperación de las galerías que rodean ambos edificios, cuyos sectores semicubiertos y laterales presentan un importante deterioro, principalmente en el Casino. Para eso, se retirarán los pisos existentes, se reacondicionarán los contrapisos y se realizarán trabajos de impermeabilización para evitar filtraciones hacia los subsuelos. También se repondrán los solados históricos y las piezas de piedra de escaleras, rampas, columnas y arcadas, además de restaurar carpinterías, revestimientos y frentes comerciales.

La intervención tendrá también un impacto en la infraestructura de las recovas. El proyecto contempla nuevas redes cloacales y de agua corriente, la recuperación de los desagües pluviales y la instalación de una nueva red eléctrica, con canalizaciones, bocas y tableros. A su vez, se incorporarán luminarias diseñadas a partir de los modelos originales para recuperar la iluminación de estos espacios.

Otro de los sectores alcanzados será el denominado Bajo Rambla, donde se renovarán los cielorrasos y los baños públicos ubicados debajo del paseo, con acceso desde el nivel de playa. También se realizarán trabajos de parquización en el lateral hacia el Skate Park y se incorporará nuevo equipamiento urbano, como bancos y cestos de residuos.

Mientras comienza esta nueva fase, la primera etapa de la obra registra un avance del 94%. Esa instancia comprendió intervenciones sobre el frente de la avenida Peralta Ramos, el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial, la Plazoleta Almirante Brown y la vereda a nivel de Playa Bristol. Entre los trabajos ya completados se encuentran la renovación de pisos, la instalación de canteros y cordones, mejoras en los desagües pluviales y la incorporación de mobiliario urbano.

La primera etapa de la renovación integral de la Rambla registra un avance del 94%, mientras la Provincia ya puso en marcha los nuevos trabajos.

La obra integral representa una inversión provincial estimada en $24.807 millones y comprende una superficie de 41.505 metros cuadrados, dividida en dos etapas y nueve sectores. Se trata de la primera intervención integral sobre este conjunto arquitectónico desde su inauguración, hace 85 años, y fue diseñada con criterios de conservación patrimonial para respetar la impronta original del arquitecto Alejandro Bustillo. La recuperación de las galerías también vuelve a poner en discusión el futuro de los locales comerciales y los posibles usos gastronómicos y turísticos de un sector privilegiado frente al mar.