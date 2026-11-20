Le partió la cabeza de un escobazo a un hombre durante una pelea
Sucedió en Santa Clara del Mar. El agresor de 33 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
20 de Noviembre de 2026 09:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar por una pelea en la vía pública terminó con la aprehensión del agresor y el traslado del herido a un centro de salud.
Los efectivos llegaron a una vivienda en calle Portofino al 100 donde redujeron a un hombre de 33 años que con un palo de escoba había golpeado a otro de la misma edad.
El herido debió ser trasladado a un centro asistencial donde le aplicaron cuatro puntos de sutura en la región occipital de la cabeza.
Imputado del delito de lesiones leves fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas va a prestar declaración ante la fiscal de Flagrancia Ana María Caro.
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