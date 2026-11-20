El agresor de 33 años quedó alojado en la cárcel de Batán.

Un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar por una pelea en la vía pública terminó con la aprehensión del agresor y el traslado del herido a un centro de salud.

Los efectivos llegaron a una vivienda en calle Portofino al 100 donde redujeron a un hombre de 33 años que con un palo de escoba había golpeado a otro de la misma edad.

El herido debió ser trasladado a un centro asistencial donde le aplicaron cuatro puntos de sutura en la región occipital de la cabeza.

Imputado del delito de lesiones leves fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas va a prestar declaración ante la fiscal de Flagrancia Ana María Caro.